Буданов прогнозує, що за півтора-два місяці "основний напір" росіян на фронті має завершитися

Буданов вважає, що подальша ситуація на фронті залежатиме й від української сторони.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прогнозує спад наступальних дій російських військ на фронті за півтора - два місяці.

Про це повідомляє Forbes Ukraine.

"За півтора-два місяці основний напір російської армії має завершитися, бо й так наступ затягнувся", – сказав Буданов, відповідаючи на питання випускників Київської школи економіки.

За його словами, практика десятирічної війни показує, що наступальний потенціал "будь-яка сторона понад два місяці не витягує".

Очільник ГУР зазначив, що наступальні операції агресора наближаються до трьох місяців, тому далі буде деякий спад.

"Але ми знаємо, що після спаду і невеликого затишшя будуть нові спроби ворога наступати. І ми до цього готуємось", – попередив Буданов.