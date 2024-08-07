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Буданов прогнозує, що за півтора-два місяці "основний напір" росіян на фронті має завершитися

07 серпня 2024, 12:33
Буданов прогнозує, що за півтора-два місяці
Фото: LIGA.net
Буданов вважає, що подальша ситуація на фронті залежатиме й від української сторони.
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прогнозує спад наступальних дій російських військ на фронті за півтора - два місяці.
 
Про це повідомляє Forbes Ukraine. 
 
"За півтора-два місяці основний напір російської армії має завершитися, бо й так наступ затягнувся", – сказав Буданов, відповідаючи на питання випускників Київської школи економіки.
 
За його словами, практика десятирічної війни показує, що наступальний потенціал "будь-яка сторона понад два місяці не витягує".
 
Очільник ГУР зазначив, що наступальні операції агресора наближаються до трьох місяців, тому далі буде деякий спад.
 
"Але ми знаємо, що після спаду і невеликого затишшя будуть нові спроби ворога наступати. І ми до цього готуємось", – попередив Буданов.
 
Він вважає, що подальша ситуація буде залежати й від української сторони. 
 
"Чи ми просто будемо сидіти й чекати, пройде чотири-п’ять місяців і все знову повториться. Чи будемо діяти на випередження", – сказав він.

 

Кирило Будановвійна в Україніросія окупанти

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