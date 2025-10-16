Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Буданов заявив, що про повністю мирне життя не варто мріяти

16 жовтня 2025, 16:09
Буданов заявив, що про повністю мирне життя не варто мріяти
Фото: LIGA.net
Україні треба завжди бути готовою дати відсіч, зазначив очільник ГУР.
Україна наврядчи зможе у найближчі роки повернутися до повністю мирного життя. 
 
Про це під час Kyiv International Economic Forum сказав очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
 
Очільник ГУР наголосив, що не має на увазі постійні бойові дії, а говорить про загрозу, яка існуватиме поряд з Україною.
 
"Нашому суспільству доведеться усвідомити, що абсолютно мирне беззагрозливе життя у найближчі роки наврядчи буде. Я не маю на увазі, що ми будемо воювати спокійно. Але про те, що ми маємо бути готові до відсічі, зокрема збройної, у будь-який момент – це буде виклик для нашого суспільства. І з цим доведеться жити", – сказав Буданов. 
 
Кирило Будановвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

путін втрачає контроль. Старий сценарій війни дає збій – CEPA
Політика
путін втрачає контроль. Старий сценарій війни дає збій – CEPA
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 12:17
Наступна хвиля ядерного розповсюдження? Висновки з реакції світу на війну проти України – Андреас Умланд
Політика
Наступна хвиля ядерного розповсюдження? Висновки з реакції світу на війну проти України – Андреас Умланд
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 11:10
Наслідки саміта Трампа для путіна. Скасування арабського саміту демонструє падіння впливу путіна на Близькому Сході – The Guardian
Політика
Наслідки саміта Трампа для путіна. Скасування арабського саміту демонструє падіння впливу путіна на Близькому Сході – The Guardian
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 08:43
Політика
"Томагавки" для України. Немає достатньої кількості, немає результату – Том Купер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 16:15
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Політика
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 12:07
Політика
"Красуня" Мелоні, крінжовий Стармер і квитки на футбол. Дивні моменти з саміту Трампа щодо Гази – Politico
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 08:42
Розширення російської агресії на захід. Як готується до нападу Польща – Wall Street Journal
Політика
Розширення російської агресії на захід. Як готується до нападу Польща – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 16:17
Оточення без бою. Справжня мета нових провокацій росіян біля Естонії – Едвард Лукас
Політика
Оточення без бою. Справжня мета нових провокацій росіян біля Естонії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 11:58
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється