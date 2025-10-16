Буданов заявив, що про повністю мирне життя не варто мріяти

Україні треба завжди бути готовою дати відсіч, зазначив очільник ГУР.

Україна наврядчи зможе у найближчі роки повернутися до повністю мирного життя.

Про це під час Kyiv International Economic Forum сказав очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Очільник ГУР наголосив, що не має на увазі постійні бойові дії, а говорить про загрозу, яка існуватиме поряд з Україною.

"Нашому суспільству доведеться усвідомити, що абсолютно мирне беззагрозливе життя у найближчі роки наврядчи буде. Я не маю на увазі, що ми будемо воювати спокійно. Але про те, що ми маємо бути готові до відсічі, зокрема збройної, у будь-який момент – це буде виклик для нашого суспільства. І з цим доведеться жити", – сказав Буданов.