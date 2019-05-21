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Бурбак: Підстави для розпуску Ради можуть бути лише після 30-денного терміну на формування коаліції

Заява про розпуск Верховної Ради є політичною
Керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак під час спілкування з журналістами під стінами Адміністрації Президента заявив, що підстави для розпуску парламенту можуть бути лише після того, як сплине 30-денний термін на формування нової коаліції.
Бурбак: Підстави для розпуску Ради можуть бути лише після 30-денного терміну на формування коаліції Максим Бурбак. Фото: nfront.org.ua

"Вчора отримав офіційне запрошення, відповідно до статті 90 Конституції України щодо проведення нібито консультацій по розпуску VIII скликання Верховної Ради. З собою захопив Конституцію України. Хочу ознайомити президента зі статтею 83 та 90 Основного закону. Гарантом цієї Конституції є президент, який вчора приймав присягу",  - сказав Максим Бурбак.

Він також додав, що заява про розпуск парламенту є політичною: "Ніякого відношення ні до закону, ні до Конституції не має".

Керівник фракції "Народний фронт" нагадав, що 17 травня з трибуни парламенту фракція оголосила про свій вихід з коаліції.

"У нас є новий президент, новий порядок денний, і під цей порядок денний треба формувати коаліцію", - зауважив Максим Бурбак.

"З 17 травня розпочався відлік 30 днів, який передбачений статтею 83 Конституції на формування нової коаліції. Всі підстави для розпуску парламенту можуть були лише після того, як сплине 30-денний термін", - наголосив парламентар.

"Я хочу президенту нагадати ці дві статті. Він як гарант Конституції не може підписувати такого указу", - підкреслив керівник фракції "Народний фронт".

Разом з тим, Максим Бурбак наголосив, що навіть якщо будуть оголошені сумнівні дочасні парламентські вибори, політична партія "Народний фронт" візьме у них участь, щоб відстоювати той курс країни і реформи, які відстоювала протягом 5 років.

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21 05 2019 11:38
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