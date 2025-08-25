Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Чехія закликає поєднувати гарантії безпеки для України з новими санкціями проти росії

25 серпня 2025, 19:21
Чехія закликає поєднувати гарантії безпеки для України з новими санкціями проти росії
Понад тридцять держав у рамках "коаліції рішучих" зараз працюють над безпековими гарантіями для України.

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський наголошує, що Європа повинна одночасно розробляти гарантії безпеки для України та готувати нові антиросійські санкції.

Про це він заявив у понеділок на зустрічі з чеськими послами, повідомляє iDnes.

Ліпавський нагадав, що Київ ще в березні погодився на безумовне перемир’я, але, за його словами, владімір путін продовжує агресію. Міністр зазначив, що певну надію на припинення війни наразі дають мирні зусилля президента США Дональда Трампа.

За словами Ліпавського, понад тридцять держав у рамках "коаліції рішучих" зараз працюють над безпековими гарантіями для України. Міністр підкреслив ключову роль США, зазначивши, що перед початком переговорів росія повинна припинити атаки на Україну.

"Завдання Європи, окрім надання безпекових гарантій, полягає в тому, щоб паралельно працювати над подальшими санкціями на випадок, якщо кремль відмовиться домовлятися", – додав Ліпавський.

війнаЧехіясанкціі проти росіїгарантії безпеки УкраїніЯн Ліпавський

Останні матеріали

FP-5
Технології
FP-5 "Фламінго" – крилата ракета з дальністю польоту 3000 кілометрів. Що нова українська розробка означає для війни та майбутнього Європи – Фабіан Гоффманн
Переклад iPress – 25 серпня 2025, 13:15
Війна триватиме. Причина – захоплення Трампа путіним – Філліпс О’Брайен
Політика
Війна триватиме. Причина – захоплення Трампа путіним – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 25 серпня 2025, 10:06
Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Політика
Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 14:38
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Політика
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 10:32
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Політика
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 15:55
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Політика
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 13:16
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Політика
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 09:02
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Політика
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 15:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється