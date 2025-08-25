Чехія закликає поєднувати гарантії безпеки для України з новими санкціями проти росії

Понад тридцять держав у рамках "коаліції рішучих" зараз працюють над безпековими гарантіями для України.

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський наголошує, що Європа повинна одночасно розробляти гарантії безпеки для України та готувати нові антиросійські санкції.

Про це він заявив у понеділок на зустрічі з чеськими послами, повідомляє iDnes.

Ліпавський нагадав, що Київ ще в березні погодився на безумовне перемир’я, але, за його словами, владімір путін продовжує агресію. Міністр зазначив, що певну надію на припинення війни наразі дають мирні зусилля президента США Дональда Трампа.

За словами Ліпавського, понад тридцять держав у рамках "коаліції рішучих" зараз працюють над безпековими гарантіями для України. Міністр підкреслив ключову роль США, зазначивши, що перед початком переговорів росія повинна припинити атаки на Україну.

"Завдання Європи, окрім надання безпекових гарантій, полягає в тому, щоб паралельно працювати над подальшими санкціями на випадок, якщо кремль відмовиться домовлятися", – додав Ліпавський.