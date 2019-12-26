Через окупацію Криму і Донбасу Украерорух недоотримав 19 млрд гривень доходів

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України Украерорух оцінив недоотримані доходи через окупацію Криму і окремих районів Донбасу у близько 19 млрд гривень з 2014 року.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків директора Украероруху Андрій Ярмак в інтерв'ю "НВ", передає LB.ua.

Ярмак також зазначив, що з 2013 по 2018 рік кількість обслугованих рейсів скоротилася на 44% до близько 300 тис. польотів.

"Якщо у 2013 році загальний обсяг становив 530 тис. польотів, то у 2018 році - усього близько 300 тис. Це мінус 44%. А транзитні польоти зменшилися майже утричі. Наші спільні недоотримані доходи за весь період з 2014 року оцінюються приблизно у 19 млрд гривень", - розповів Ярмак.

До 2014 року на транзитні польоти припадало 65% усіх обслугованих рейсів, переважно у Сімферопольському районі польотної інформації з Європи у країни Південно-Східної Азії. Зараз Украерорух розробив процедури використання повітряного простору у районі Чорного моря - відкриті 4 траси, якими щодня проходить близько 70 рейсів.

При цьому підприємство втратило частину рухомого та нерухомого майна, яке знаходиться на території Криму і частини Донбасу, що оцінюється у понад 1 млрд гривень.

За словами Ярмака, перелік втрачених об'єктів Украерорух направив до Міністерства інфраструктури і у Міністерство юстиції, щоб включити його у колективний позов до РФ.

"Наприкінці минулого року у Кабінеті Міністрів була створена окрема робоча група, яка займається цим питанням. Ця група аналізує шляхи вирішення і готує позов про відшкодування збитків", - додав він.

Як повідомляли "Українськi новини", у липні 2014 року Державна авіаційна служба закрила для польотів повітряний простір над Східною Україною після підтвердження інформації про падіння Боїнга-777 у Донецькій області.

У березня 2014 року Державіаслужба прийняла рішення про закриття повітряного простору над півостровом Крим.

Нагадаємо, що Російська делегація в ОБСЄ вимагає виключити питання анексованого Криму з декларації міністерської зустрічі, яка проходить 5-6 грудня у Братиславі.