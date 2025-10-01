Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Через російську атаку Чорнобильська АЕС залишилася без електрики

01 жовтня 2025, 21:36
Через російську атаку Чорнобильська АЕС залишилася без електрики
Фото: twitter.com/evansovich
На станції знеструмлено критичні системи безпеки.

Внаслідок ракетного удару російських військ по енергетичній інфраструктурі Славутича 1 жовтня Чорнобильська атомна електростанція опинилася у повному блекауті. 

Про це повідомило Міністерство енергетики України в Telegram-каналі

Відомо, що знеструмлено Новий безпечний конфайнмент - об’єкт, який ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС і запобігає радіоактивним викидам у довкілля.

У місті також повністю відключене електропостачання. Мер Славутича Юрій Фомічев повідомив, що місто намагаються оперативно перевести на резервну підстанцію, однак точний час відновлення енергопостачання наразі невідомий. Тим часом для водоканалу підключено аварійне живлення, вода подається по годинах, а в місті розгортають пункти незламності.

За даними голови Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, без світла залишилися і частина громад Чернігівщини — через ураження енергооб’єкта в сусідній області.

Фахівці працюють над терміновим відновленням електропостачання на ЧАЕС, адже тривале знеструмлення критичної інфраструктури, пов’язаної з ядерною безпекою, створює потенційну загрозу для довкілля та життя людей.

 

РосіявійнаЧАЕС

