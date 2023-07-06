Через заколот Прігожина москва може різко послабити свій вплив в Сирії, яка перейде під вплив Ірану – Foreign Policy

В даний час "Вагнер" має в Сирії 1-2 тисячі власних найманців і ще близько 10 тисяч найманців з числа місцевого населення.

Зараз рф через найманців контролює економіку Сирії, але найманців може легко перевербувати Іран.

Про це пише Foreign Policy.

Видання зазначає, що авіабаза Хмеймім в Сирії є російським центром управління і контролю в країні, а також одночасно штаб-квартирою і важливим логістичним вузлом для всіх операцій "групи Вагнера" за межами росії.

Аеродром здатний обслуговувати і дозаправляти важкі літаки, що перевозять зброю і найманців Вагнера в Лівію, Малі, Судан, Центральноафриканську Республіку і навіть Венесуелу. Якщо кремль відмовить Прігожину в доступі до цього об'єкту, глобальна імперія "ПВК Вагнер" зупиниться.

Після заколоту Прігожина в Сирії було затримано все керівництво місцевої філії "Вагнера". Їм було запропоновано підписати контракти з Міноборони рф або їхати додому в росію. Однак сьогодні саме "Вагнер" забезпечує левову частку силової присутності росії в Сирії, що дає Прігожину важелі тиску на кремль.

За даними Foreign Policy, в даний час "Вагнер" має в Сирії 1-2 тисячі власних найманців і ще близько 10 тисяч найманців з числа місцевого населення. Всі вони задіяні в охороні нафтової, газової та фосфатної інфраструктури в країні. Доходи від цих підприємств частково йдуть на оплату послуг самих найманців, але в основному є головним джерелом доходів для сирійського правлячого режиму.

Іншими словами, росія руками "Вагнера" тримає режим Башара Асада на економічному гачку. Це в свою чергу дає москві впевненість, що росіян не попросять покинути базу Хмеймім, звідки Кремль може проектувати свою загрозу на Південну Європу.

Якщо найманці "Вагнера", особливо з числа самих сирійців на час залишаться без "зарплати" внаслідок конфлікту між Прігожиним і кремлем, їх легко може перекупити Іран. Такі прецеденти в рамках сирійської війни вже були. А це означатиме перехід впливу на Асада з рук росії в руки Ірану.

"Однак нинішня слабка позиція росії може затримати будь-які необачні кроки з приборкання позиції Прігожина в Сирії. російська окупація не переслідує погоню за прибутком, і дозвіл Прігожину продовжувати заробляти скромні статки — це невелика ціна за збереження присутності москви на Середземномор'ї", – пише видання.