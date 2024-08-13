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Через зростання інтенсивності бойових дій запроваджено обмеження на переміщення громадян у прикордонній зоні Сумщини – Генштаб ЗСУ

13 серпня 2024, 12:35
Через зростання інтенсивності бойових дій запроваджено обмеження на переміщення громадян у прикордонній зоні Сумщини – Генштаб ЗСУ
Фото: Getty Images
Допуск осіб на прикордонну територію Сумщини здійснюватиметься лише за місцем проживання.

На Сумщині запроваджено обмеження на переміщення в прикордонній зоні.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"У звʼязку зі збільшенням інтенсивності бойових дій, активізацією діяльності диверсійно-розвідувальних груп, сил спеціальних операцій противника та з метою збереження життя цивільного населення і військовослужбовців, військовим командуванням введені обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній двадцятикілометровій зоні Сумської області", – йдеться в повідомленні.
 
Зокрема, на територію допускатимуть мешканців з відповідною відміткою про реєстрацію проживання.
 
війна в Україніприкордонна службаросія окупанти

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