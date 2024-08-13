Через зростання інтенсивності бойових дій запроваджено обмеження на переміщення громадян у прикордонній зоні Сумщини – Генштаб ЗСУ

Допуск осіб на прикордонну територію Сумщини здійснюватиметься лише за місцем проживання.

На Сумщині запроваджено обмеження на переміщення в прикордонній зоні.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"У звʼязку зі збільшенням інтенсивності бойових дій, активізацією діяльності диверсійно-розвідувальних груп, сил спеціальних операцій противника та з метою збереження життя цивільного населення і військовослужбовців, військовим командуванням введені обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній двадцятикілометровій зоні Сумської області", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, на територію допускатимуть мешканців з відповідною відміткою про реєстрацію проживання.