Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Чергові дрони зафіксували над головною військово-морською базою Швеції

27 вересня 2025, 09:41
Чергові дрони зафіксували над головною військово-морською базою Швеції
Фото: РБК
Інцидент викликав занепокоєння правоохоронців, які вже пов’язують його з подібними випадками у Данії та Норвегії.

У ніч із 25 на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна, де розташована головна база Військово-морських сил Швеції, були зафіксовані два невідомі безпілотники.

Про це повідомляє шведське видання SVT.

Зазначається, що поліція виїхала до району мосту Мьокклосунд після повідомлень про появу дронів. Правоохоронці підтвердили наявність літального апарата у повітрі. Місцеві жителі також повідомили, що бачили дрон із червоними та зеленими вогнями.

"Це був більший тип дрона, схожий на ті, що раніше спостерігали над Данією та Сконе. Поки що незрозуміло, що саме сталося, але ми подали заяву про порушення Закону про авіацію", - зазначив представник поліції Маттіас Лундгрен.

За інформацією SVT, жоден з апаратів не був збитий або вилучений. Підозрюваних наразі немає, однак правоохоронці вбачають зв’язок із нещодавніми подіями в Данії та Норвегії. Зокрема, дрони нещодавно помічали над Каструпом — міжнародним аеропортом у Копенгагені.

"Тепер патрульні передадуть свої спостереження, ми також збиратимемо свідчення очевидців і перевіримо, чи зможемо просунутися в розслідуванні", - повідомила представниця командного центру Евеліна Олссон.

Також вчора Данія знову закривала аеропорт через загрозу дрона, влада очікує нових інцидентів.

 

Швеціядрони

Останні матеріали

росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Політика
росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 16:16
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Політика
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 11:44
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Політика
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 07:10
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Cуспільство
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 13:57
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Політика
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 11:59
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Політика
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 07:03
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 15:44
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Політика
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 12:14
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється