Чергові дрони зафіксували над головною військово-морською базою Швеції

Інцидент викликав занепокоєння правоохоронців, які вже пов’язують його з подібними випадками у Данії та Норвегії.

У ніч із 25 на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна, де розташована головна база Військово-морських сил Швеції, були зафіксовані два невідомі безпілотники.

Про це повідомляє шведське видання SVT.

Зазначається, що поліція виїхала до району мосту Мьокклосунд після повідомлень про появу дронів. Правоохоронці підтвердили наявність літального апарата у повітрі. Місцеві жителі також повідомили, що бачили дрон із червоними та зеленими вогнями.

"Це був більший тип дрона, схожий на ті, що раніше спостерігали над Данією та Сконе. Поки що незрозуміло, що саме сталося, але ми подали заяву про порушення Закону про авіацію", - зазначив представник поліції Маттіас Лундгрен.

За інформацією SVT, жоден з апаратів не був збитий або вилучений. Підозрюваних наразі немає, однак правоохоронці вбачають зв’язок із нещодавніми подіями в Данії та Норвегії. Зокрема, дрони нещодавно помічали над Каструпом — міжнародним аеропортом у Копенгагені.

"Тепер патрульні передадуть свої спостереження, ми також збиратимемо свідчення очевидців і перевіримо, чи зможемо просунутися в розслідуванні", - повідомила представниця командного центру Евеліна Олссон.

Також вчора Данія знову закривала аеропорт через загрозу дрона, влада очікує нових інцидентів.