Чеська підтримка боєприпасами для України стикається з фінансовими викликами

З 2022 року ціни на боєприпаси на міжнародному ринку зросли вчетверо, зазначає ЗМІ. І шанс отримує та сторона, яка першою заплатить аванс, чим активно користуються росіяни.

Прага повинна скоротити свої амбіції з надання допомоги боєприпасами Києву, оскільки це виявляється значно дорожче, ніж очікувалося. До того ж вона стикається з несподіваною конкуренцією і перешкодами.

Про це пише NZZ.

У лютому президент Чехії Петр Павел пообіцяв українцям 800 тисяч снарядів, збираючись закуповувати їх у третіх країнах. У червні в країну прибули перші 45 тисяч боєприпасів. Очікується, що до серпня Україна отримає ще 100 000 снарядів, а до кінця року — півмільйона. Це покриє потреби ЗСУ щонайменше на три місяці. Однак це менше, ніж було обіцяно спочатку. Багато в чому, як пише видання, це пов'язано зі змінами на міжнародному ринку озброєнь і в європейській політиці.

Як зазначається, до чеської ініціативи долучилися 18 країн, які вклали загалом понад 1,6 млрд євро. І майже дві третини з них надійшли з Німеччини, Нідерландів і Бельгії.

Однією з причин скорочення поставок є те, що ще не всі держави заплатили. Однак більш важливим є зростання цін на боєприпаси внаслідок збільшення попиту на світових ринках.

Колишній заступник міністра оборони Томаш Копечний пояснив, що Чехія має добрі стосунки з виробниками озброєнь за межами Європи і в рамках ініціативи виступає або безпосередньо як покупець, або як посередник між державами-партнерами і виробниками. Однак обіцяні 800 000 снарядів тепер коштують удвічі дорожче. З 2022 року, за його словами, ціни на міжнародному ринку зросли в чотири рази.

Публічне оголошення президента про закупівлю боєприпасів дало москві можливість вжити контрзаходів у країнах, які постачають обидві воюючі сторони. Як пояснив Копечний, угоди часто укладаються таким чином, що шанс отримує та сторона, яка першою заплатить аванс. І найчастіше, боєприпаси дістаються росіянам.

Гонка між Сходом і Заходом, мабуть, дає змогу виробникам продавати товари низької якості. Відомо, що багато боєприпасів, отриманих росією з Північної Кореї, виявилися бракованими. Чехія і Словаччина також скаржаться, що близько половини боєприпасів, що закуповуються в Африці та Азії для ЗСУ, мають дефекти.

Тому скільки снарядів добереться до України до кінця року, ще невідомо, зазначає видання.