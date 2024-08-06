Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Чеська підтримка боєприпасами для України стикається з фінансовими викликами

06 серпня 2024, 13:29
Чеська підтримка боєприпасами для України стикається з фінансовими викликами
Фото: gettyimages.com
З 2022 року ціни на боєприпаси на міжнародному ринку зросли вчетверо, зазначає ЗМІ. І шанс отримує та сторона, яка першою заплатить аванс, чим активно користуються росіяни.

Прага повинна скоротити свої амбіції з надання допомоги боєприпасами Києву, оскільки це виявляється значно дорожче, ніж очікувалося. До того ж вона стикається з несподіваною конкуренцією і перешкодами.

Про це пише NZZ.

У лютому президент Чехії Петр Павел пообіцяв українцям 800 тисяч снарядів, збираючись закуповувати їх у третіх країнах. У червні в країну прибули перші 45 тисяч боєприпасів. Очікується, що до серпня Україна отримає ще 100 000 снарядів, а до кінця року — півмільйона. Це покриє потреби ЗСУ щонайменше на три місяці. Однак це менше, ніж було обіцяно спочатку. Багато в чому, як пише видання, це пов'язано зі змінами на міжнародному ринку озброєнь і в європейській політиці.

Як зазначається, до чеської ініціативи долучилися 18 країн, які вклали загалом понад 1,6 млрд євро. І майже дві третини з них надійшли з Німеччини, Нідерландів і Бельгії.

Однією з причин скорочення поставок є те, що ще не всі держави заплатили. Однак більш важливим є зростання цін на боєприпаси внаслідок збільшення попиту на світових ринках.

Колишній заступник міністра оборони Томаш Копечний пояснив, що Чехія має добрі стосунки з виробниками озброєнь за межами Європи і в рамках ініціативи виступає або безпосередньо як покупець, або як посередник між державами-партнерами і виробниками. Однак обіцяні 800 000 снарядів тепер коштують удвічі дорожче. З 2022 року, за його словами, ціни на міжнародному ринку зросли в чотири рази.

Публічне оголошення президента про закупівлю боєприпасів дало москві можливість вжити контрзаходів у країнах, які постачають обидві воюючі сторони. Як пояснив Копечний, угоди часто укладаються таким чином, що шанс отримує та сторона, яка першою заплатить аванс. І найчастіше, боєприпаси дістаються росіянам.

Гонка між Сходом і Заходом, мабуть, дає змогу виробникам продавати товари низької якості. Відомо, що багато боєприпасів, отриманих росією з Північної Кореї, виявилися бракованими. Чехія і Словаччина також скаржаться, що близько половини боєприпасів, що закуповуються в Африці та Азії для ЗСУ, мають дефекти.

Тому скільки снарядів добереться до України до кінця року, ще невідомо, зазначає видання.

Чехіябоєприпасивійна в Україні

Останні матеріали

Падіння Урожайного. росіяни намагаються закріпити свої попередні успіхи новими силами – Дональд Гілл
Cуспільство
Падіння Урожайного. росіяни намагаються закріпити свої попередні успіхи новими силами – Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 серпня 2024, 14:16
Дипломатія заручників. Єдиною справжньою
Політика
Дипломатія заручників. Єдиною справжньою "російською опозицією" є ЗСУ, а не привілейовані імбецили – західні експерти
Переклад iPress – 06 серпня 2024, 11:53
F-16 в Україні. Що розповідають фото, які оприлюднили ПСУ – Том Купер
Політика
F-16 в Україні. Що розповідають фото, які оприлюднили ПСУ – Том Купер
Переклад iPress – 05 серпня 2024, 19:24
Україна завдає глибокого удару. Шанси програшу Трампа зростають – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна завдає глибокого удару. Шанси програшу Трампа зростають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 серпня 2024, 15:06
Безпека в небезпеці. Програмне забезпечення для британських атомних підводних човнів створили білоруси та росіяни – The Telegraph
Політика
Безпека в небезпеці. Програмне забезпечення для британських атомних підводних човнів створили білоруси та росіяни – The Telegraph
Переклад iPress – 05 серпня 2024, 11:45
Повітряна війна загострюється. А росіяни просуваються тільки на одному напрямку – Том Купер
Політика
Повітряна війна загострюється. А росіяни просуваються тільки на одному напрямку – Том Купер
Переклад iPress – 04 серпня 2024, 22:06
путінський трейдер повернувся до господаря. Як російські хакери вкрали мільйони в американських інвесторів – CNBC
Політика
путінський трейдер повернувся до господаря. Як російські хакери вкрали мільйони в американських інвесторів – CNBC
Переклад iPress – 02 серпня 2024, 15:35
Повітряна війна інтенсифікувалася. СБУ почала атакувати прифронтові аеродроми росіян – Том Купер
Політика
Повітряна війна інтенсифікувалася. СБУ почала атакувати прифронтові аеродроми росіян – Том Купер
Переклад iPress – 02 серпня 2024, 12:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється