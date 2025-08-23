Членство в ЄС може бути надійнішим гарантом для України, ніж НАТО – Bloomberg

Місцями воно перевершує механізми захисту, передбачені Альянсом.

Членство України в Європейському Союзі може стати ключовим елементом повоєнної архітектури безпеки, пропонуючи навіть ширші гарантії, ніж членство в НАТО.

Про це йдеться в матеріалі агентства Bloomberg.

У публікації зазначається, що, крім економічних переваг, членство в ЄС передбачає і взаємні зобов’язання у сфері безпеки. Зокрема, стаття 42.7 Договору про Європейський Союз містить пункт про взаємну оборону, який зобов'язує держави-члени надавати всебічну допомогу будь-якій країні ЄС, що стала жертвою збройної агресії.

"Цей пункт зобов’язує членів допомагати “усіма наявними засобами", - наголошує видання.

Журналісти зазначають, що це, потенційно, навіть сильніше за положення статті 5 Статуту НАТО, яка зобов’язує членів лише вжити ті дії, які вони самі вважатимуть необхідними.

Хоча положення про взаємну оборону в межах ЄС ніколи не застосовувалося у випадку міждержавного конфлікту, воно було активоване Францією у 2015 році після терористичних атак у Парижі.

Проте автори наголошують, що вступ України до ЄС може зайняти тривалий час, зокрема через спротив низки країн-членів.

Одним із головних опонентів розширення блоку на схід залишається прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, якого вважають союзником москви.