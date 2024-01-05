Чому генсека ООН так хвилює Газа, а не Україна? – Atlantic Council

Колишній заступник директор МАГАТЕ вказує на подвійні стандарти в поведінці Гутерріша, який ігнорує реальну "загрозу для глобального миру".

Стаття 99 Статуту ООН дозволяє Генеральному секретарю "звертати увагу Ради Безпеки на будь-яке питання, яке, на його думку, може загрожувати підтриманню міжнародного миру і безпеки".

Про це пише в статті для Atlantic Council колишній заступник генерального директор МАГАТЕ П’єр Гольдшмідт.

6 грудня 2023 року, вперше з моменту вступу на посаду, Антоніу Гутерріш закликав Раду Безпеки ухвалити резолюцію з метою натиснути на Ізраїль, щоб домогтися повного припинення вогню в Секторі Гази для запобігання гуманітарній катастрофі.

"Чому Гутерріш послався на статтю 99 у випадку Гази, але не у випадку повномасштабного вторгнення росії в Україну?", - пише Гольдшмідт.

Він підкреслює, що не намагається порівнювати, де невинні мирні жителі більше страждають. Хоча було б правильно пригадати причини цих страждань і хто розпалив обидва конфлікти. Втім, на думку Гольдшмідта, війни в Україні і Секторі Гази варто було б порівняти з точки зору того, яка із них більш загрозлива "для збереження міжнародного миру і безпеки", про що якраз говорить стаття 99.

Автор нагадує, що від самого початку російського вторгнення в Україну москва безвідповідально погрожувала завдати ядерний удар, намагаючись змусити Україну капітулювати перед її вимогами і відмовити країни НАТО від допомоги Києву.

"Навіть якщо путін не ризикне застосувати малопотужну тактичну ядерну зброю в Україні, потенційні наслідки такої безрозсудної поведінки варті того, щоб Гутерріш занепокоївся", - вважає автор.

На додаток до погроз москви завдати ядерного удару по Україні, російська армія окупувала і використовує українську Запорізьку АЕС у своїх військових цілях, що ставить під загрозу її роботу.

З огляду на те, що ядерні погрози росії загрожують глобальній безпеці, на думку Гольдшмідта, Гутерріш повинен скористатися статтею 99 Статуту ООН і звернутися до Ради Безпеки з проханням ухвалити загальну, юридично обов'язкову резолюцію відповідно до глави VII Статуту. Вона повинна наголосити, що будь-який вихід з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї становить загрозу міжнародному миру і безпеці. В ній повинно міститися рішення про те, що будь-яке випробування ядерного вибухового пристрою - це загроза міжнародному миру і безпеці. Також резолюція має постановивши, що застосування ядерної зброї проти країни, яка нею не володіє, - це злочин проти людства. А будь-який напад на діючу атомну електростанцію або її захоплення у військових цілях - це воєнний злочин.

"Для Гутерріша ставки високі, і він ризикує отримати політичну відплату з боку москви. Але подвійні стандарти у його посиланні на статтю 99 у випадку Сектора Гази, але не України, підривають його авторитет", - вважає автор.

Мало що "загрожує підтримці міжнародного миру і безпеки" більше, ніж потенційна ядерна атака. Тому Гутерріш повинен внести це питання до порядку денного Ради Безпеки, поки ще не пізно.