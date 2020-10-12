Чверть українців вбачає погіршення ситуації із забезпеченням в Україні прав людини - опитування

Кожен четвертий українець (25,8% опитаних) вважає, що за останній рік ситуація із забезпеченням в Україні прав людини та основоположних свобод погіршилася,

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", про це свідчить дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

Зокрема, 83,9% респондентів заявили, що найбільш важливою цінністю для прав людини є свобода, 72,5% - справедливість, 63,5% - безпека, 60,4% - гідність, 56,8% - відповідальність, 56,5% - рівність, 53,2% - вільний розвиток особистості, 48,1% - законослухняність, 48% - порядок і 46,5% - матеріальне забезпечення.

Серед найбільш важливих прав людини 80,2% респондентів обрали право на життя, 58,7% - право на соціальне забезпечення, 54,6% - право на свободу та особисту недоторканність, 53,7% - право на справедливий суд, 52,5% - право на працю, 51,5% - право на освіту, 50,8% - право на житло, 45,3% - право самому розпоряджатися власною долею, 44,2% - право на гідний рівень життя для себе та сім'ї, 41,6% - свобода думки, совісті та релігії.

Що стосується дотримання прав людини в Україні, то за 5-бальною шкалою респонденти оцінили дотримання культурних прав на 3,2 бала, політичних прав - 3,12 бала, громадянських прав і свобод - 2,91 бала, екологічних прав - 2,46 бала, соціальних і економічних прав - 2,46 бала.

Стосовно змін у забезпеченні в Україні прав людини та основоположних свобод за останній рік 5% респондентів відповіли, що ситуація змінилася на краще, 25,8% - ситуація погіршилася, 18% - вважають, що з одними правами ситуація покращилася, а з іншими погіршилася, 35,7% - практично нічого не змінилося, 15,6% не змогли визначитися з відповіддю на запитання.

Дослідження проведено 6-19 жовтня 2020 року Центром прав людини ZMINA і Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва за підтримки проекту "Права людини для України", який впроваджується ПРООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії. Опитування проводилося в усіх областях України, окрім непідконтрольних уряду України територій. Загалом опитано 2002 респондентів методом особистого інтерв'ю. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

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