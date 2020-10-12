Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Чверть українців вбачає погіршення ситуації із забезпеченням в Україні прав людини - опитування

Кожен четвертий українець (25,8% опитаних) вважає, що за останній рік ситуація із забезпеченням в Україні прав людини та основоположних свобод погіршилася,
Чверть українців вбачає погіршення ситуації із забезпеченням в Україні прав людини - опитування

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", про це свідчить дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

Зокрема, 83,9% респондентів заявили, що найбільш важливою цінністю для прав людини є свобода, 72,5% - справедливість, 63,5% - безпека, 60,4% - гідність, 56,8% - відповідальність, 56,5% - рівність, 53,2% - вільний розвиток особистості, 48,1% - законослухняність, 48% - порядок і 46,5% - матеріальне забезпечення.

Серед найбільш важливих прав людини 80,2% респондентів обрали право на життя, 58,7% - право на соціальне забезпечення, 54,6% - право на свободу та особисту недоторканність, 53,7% - право на справедливий суд, 52,5% - право на працю, 51,5% - право на освіту, 50,8% - право на житло, 45,3% - право самому розпоряджатися власною долею, 44,2% - право на гідний рівень життя для себе та сім'ї, 41,6% - свобода думки, совісті та релігії.

Що стосується дотримання прав людини в Україні, то за 5-бальною шкалою респонденти оцінили дотримання культурних прав на 3,2 бала, політичних прав - 3,12 бала, громадянських прав і свобод - 2,91 бала, екологічних прав - 2,46 бала, соціальних і економічних прав - 2,46 бала.

Стосовно змін у забезпеченні в Україні прав людини та основоположних свобод за останній рік 5% респондентів відповіли, що ситуація змінилася на краще, 25,8% - ситуація погіршилася, 18% - вважають, що з одними правами ситуація покращилася, а з іншими погіршилася, 35,7% - практично нічого не змінилося, 15,6% не змогли визначитися з відповіддю на запитання.

Дослідження проведено 6-19 жовтня 2020 року Центром прав людини ZMINA і Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва за підтримки проекту "Права людини для України", який впроваджується ПРООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії. Опитування проводилося в усіх областях України, окрім непідконтрольних уряду України територій. Загалом опитано 2002 респондентів методом особистого інтерв'ю. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Читайте також: Майже 45% українців вважають, що діалог із Путіним необхідний для припинення війни на Донбасі

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 12 2020 12:09
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Сім років тому "Беркут" розігнав студентів на Майдані

Сім років тому "Беркут" розігнав студентів на Майдані

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.