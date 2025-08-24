Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CNN: росія планує щомісяця виробляти понад 6 тисяч дронів "Шахед"

24 серпня 2025, 11:57
CNN: росія планує щомісяця виробляти понад 6 тисяч дронів
Джерело: iswnews.com
росії вдалося знизити їх вартість до 70 тисяч доларів за штуку.

Завдяки зниженню вартості виробництва росія планує щомісяця виготовлятипонад шість тисяч ударних дронів типу "Шахед".

Про це пише CNN з посиланням на українську військову розвідку.

Зазначається що, завдяки розгортанню виробництва в "Алабузі", в російській республіці Татарстан, виробництво ударних дронів стало набагато дешевшим порівняно з початком війни, коли москва закуповувала їх у Тегерані.

"У 2022 році росія платила в середньому 200 тисяч доларів за один такий безпілотник. У 2025 році ця цифра знизилася приблизно до 70 тисяч доларів", – повідомив джерело в українській військовій розвідці. 

Водночас журналісти зауважують, що оцінки вартості сильно різняться. Зокрема Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) у Вашингтоні, встановив, що вартість російського аналога Shahed-136 коливається від 20 до 50 тисяч доларів за дрон. Водночас вартість однієї зенітної ракети-перехоплювача може коштувати понад 3 мільйони доларів.

“Ця відносно низька вартість дозволяє кремлю активізувати нічні атаки дронів, а також проводити більш часті великомасштабні атаки”, – йдеться у публікації. 

Зокрема на початку війни великі ракетні та дронові атаки відбувалися приблизно раз на місяць. Зараз, згідно з аналізом CSIS, вони відбуваються в середньому кожні вісім днів.

Як розповідав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, торік на заводі в Єлабузі (Татарстан) виготовили шість тисяч дронів типу Shahed/"Герань" і тисячі дронів-імітаторів. Цього року поставлено завдання виготовити 8000 —10000 "Шахедів" і не менше 1,5 тисяч дронів-імітаторів.

