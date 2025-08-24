CNN: росія планує щомісяця виробляти понад 6 тисяч дронів "Шахед"

росії вдалося знизити їх вартість до 70 тисяч доларів за штуку.

Завдяки зниженню вартості виробництва росія планує щомісяця виготовлятипонад шість тисяч ударних дронів типу "Шахед".

Про це пише CNN з посиланням на українську військову розвідку.

Зазначається що, завдяки розгортанню виробництва в "Алабузі", в російській республіці Татарстан, виробництво ударних дронів стало набагато дешевшим порівняно з початком війни, коли москва закуповувала їх у Тегерані.

"У 2022 році росія платила в середньому 200 тисяч доларів за один такий безпілотник. У 2025 році ця цифра знизилася приблизно до 70 тисяч доларів", – повідомив джерело в українській військовій розвідці.

Водночас журналісти зауважують, що оцінки вартості сильно різняться. Зокрема Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) у Вашингтоні, встановив, що вартість російського аналога Shahed-136 коливається від 20 до 50 тисяч доларів за дрон. Водночас вартість однієї зенітної ракети-перехоплювача може коштувати понад 3 мільйони доларів.

“Ця відносно низька вартість дозволяє кремлю активізувати нічні атаки дронів, а також проводити більш часті великомасштабні атаки”, – йдеться у публікації.

Зокрема на початку війни великі ракетні та дронові атаки відбувалися приблизно раз на місяць. Зараз, згідно з аналізом CSIS, вони відбуваються в середньому кожні вісім днів.

Як розповідав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, торік на заводі в Єлабузі (Татарстан) виготовили шість тисяч дронів типу Shahed/"Герань" і тисячі дронів-імітаторів. Цього року поставлено завдання виготовити 8000 —10000 "Шахедів" і не менше 1,5 тисяч дронів-імітаторів.