Credit Suisse: За рік пандемії у світі стало більше на 5 мільйонів мільйонерів
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на звіт Credit Suisse Global Wealth Report
Лише Штати додали третину від загального числа мільйонерів в світі - 1,7 млн нових мільйонерів.
Зазначається, що приблизно 1% дорослих в світі - доларові мільйонери. Мільйонери - рідкість в Індії, Індонезії або Росії: приблизно кожен тисячний дорослий. Мільйонери становлять 3% дорослого населення Італії та Іспанії. Перспективи зустріти мільйонера збільшуються у напрямку Франції, Австрії або Німеччини (близько 4%), і ще більше покращуються в напрямку Бельгії, Нідерландів, Данії або Швеції (близько 6%). Ще вища щільність мільйонерів в США або Гонконгу (більше 8%), Австралії (9%), а найбільше – в Швейцарії (15%).
Як зазначається у звіті, наслідки пандемії COVID-19 призвели до повсюдного зростання нерівності в добробуті в 2020 році.
Зокрема, у країнах, де державна підтримка на була реалізована, економічний вплив пандемії на зайнятість і доходи в 2020 році, ймовірно, завдав шкоди найнижчим групам власників багатств, змусивши їх використовувати свої заощадження або більше заборгувати.
Навпаки, групи з найвищим рівнем добробуту відносно не зазнали зниження загального рівня економічної активності і, що більш важливо, вони також отримали вигоди з цін на акції та на житло.
Уточнюється, що зростання нерівності також було значним в 2009 році.
Нагадаємо, що доходи у сумі понад мільйон гривень в Україні задекларувала 8 451 людина. Один мешканець Києва відзвітував про дохід у понад мільярд гривень.
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