Данія допоможе відродити українську культуру після війни

03 листопада 2025, 15:49
Фото: з вільного доступу
Данський уряд сподівається, що цей крок стане сигналом для інших країн підтримати українську культурну спадщину.

Уряд Данії оголосив про виділення 1,3 мільйона євро новоствореному Українському фонду культурної спадщини, який має підтримати відновлення зруйнованих війною пам’яток. Данія сподівається, що цей крок стане прикладом для інших європейських країн.

Про це йдеться у заяві данського головування в Раді ЄС. 

Фінансування спрямовується на реставрацію будівель, пам’ятників і музеїв, пошкоджених унаслідок російських атак.

За даними ЮНЕСКО, від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році зруйновано понад 500 об’єктів культурної спадщини по всій Україні.

"Я пишаюся тим, що Данія знову бере на себе провідну роль, допомагаючи у відновленні культурної спадщини України. Вона відіграє вирішальну роль у формуванні національної ідентичності та самосвідомості українського народу", - заявив міністр культури Данії Якоб Енгель-Шмідт.

Оголошення про фінансування збіглося з неформальною зустріччю міністрів культури країн ЄС та представників України, що відбувається сьогодні, 3 листопада, у Данії. Основна мета заходу — заохотити інші держави долучитися до відновлення української культурної спадщини.

Грант у розмірі 1,3 млн євро буде надано в межах цивільної допомоги Данії Україні з фондів розвитку. Остаточне рішення про виплату коштів має ухвалити данський парламент.

Зазначимо, що в неділю, 2 лдистопада, ЮНЕСКО визнало Київ Містом музики.
 
