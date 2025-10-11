Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Данія інвестує $8,5 млрд у зміцнення оборони

11 жовтня 2025, 11:29
Данія інвестує $8,5 млрд у зміцнення оборони
Фото: з вільного доступу
У межах плану Копенгаген закупить 16 винищувачів F-35 і створить нове арктичне командування в Гренландії.

Данія оголосила про масштабну інвестицію в оборонну сферу на суму 8,5 мільярда доларів, зосереджену на посиленні арктичного напрямку, модернізації збройних сил та посиленні своєї ролі в НАТО. 

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За планом, Копенгаген придбає 16 нових винищувачів F-35, два арктичні патрульні кораблі, морський патрульний літак, нові безпілотники, а також збудує підводний кабель у Північній Атлантиці для зміцнення зв'язку. Частину коштів спрямують на створення Об'єднаного арктичного командування з штаб-квартирою в столиці Гренландії - Нууку. У Гренландії також сформують окремий військовий підрозділ.

Міністр оборони Троельс Лунд Поульсен заявив, що такі кроки необхідні через ускладнення безпекової ситуації в північній частині королівства, зокрема на тлі зростаючої активності росії в Арктиці. За його словами, ці інвестиції зміцнять суверенітет Данії, посилять військову присутність, а також покращать спостереження та логістику в регіоні.

Паралельно, прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен закликав до активнішої співпраці з ЄС для захисту цифрової інфраструктури півночі.

Близько 4,5 млрд доларів з пакету піде на винищувачі Lockheed Martin F-35 це дозволить Данії довести свій парк до 43 літаків і значно посилити свій внесок у колективну оборону НАТО.

Інвестиції в оборону збігаються з новою геополітичною реальністю: Арктика перетворюється на арену суперництва через танення льодовиків, нові шляхи судноплавства та доступ до природних ресурсів. У регіоні посилює вплив не лише росія, але й США, які за президентства Дональда Трампа демонстрували інтерес до стратегічного контролю над Гренландією.

Данія також залишається однією з провідних країн Європи за обсягом допомоги Україні. Зокрема, вона надала 10,1 млрд євро, обігнавши Францію, і поступається лише Німеччині та Великій Британії, попри значно менший ВВП.

 
