ПОЛІТИКА

Данія виділяє кошти на підготовку українських військових та обслуговування техніки

15 жовтня 2025, 20:06
Фото: з вільного доступу
У міністерстві нагадали, що загалом у 2025 році нададуть Україні допомоги на 2,7 мільярда крон.

Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму в 1,1 мільярда крон для забезпечення навчання українських військових, потреб військово-морської сфери та обслуговування техніки.

Про це повідомляє міністерство оборони Данії.

Данське міністерство заявило, що 400 мільйонів крон буде витрачено на навчальне обладнання для Сил оборони України. Також великі суми будуть виділені на військово-морську сферу та ремонт танків.

"Таким чином, в рамках пакета Данія виділяє 1,1 мільярда крон на ініціативи, що підтримують оборону України, починаючи від морського обладнання і закінчуючи освітніми та навчальними заходами для українських солдатів", - повідомив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

У міністерстві нагадали, що загалом у 2025 році нададуть Україні допомоги на 2,7 мільярда крон. Окрім вже оголошеного пакету, фінансування у розмірі 1,6 мільярда крон буде спрямовано через фонд для України на безпілотники, боєприпаси та техніку, які замовлять в української оборонної промисловості.

Загалом з 2022 по 2028 роки вже надано та планується надати військової допомоги на загальну суму в 70,3 мільярда крон.

