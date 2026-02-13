Данія закликала ЄС прискорити фінансування ППО для України

Прем’єрка пропонує спрямувати 90 млрд євро позики на нагальні оборонні потреби Києва.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликала використати заплановану позику Євросоюзу для України обсягом 90 млрд євро на покриття її найнагальніших потреб і передусім у сфері протиповітряної оборони та озброєння.

Про це вона заявила на початку зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Мюнхені.

За словами Фредеріксен, з огляду на зростання потреб України ЄС має діяти максимально оперативно та забезпечити швидке фінансування.

"Ви відчуваєте нестачу засобів ППО та інших важливих ресурсів. Було б добре скласти повний перелік потреб. Тоді, коли кошти надійдуть, ми зможемо швидко спрямувати їх на оплату у прискореному порядку", - зазначила глава данського уряду.

У ЄС очікують, що перший транш із цієї позики Україна може отримати вже на початку другого кварталу 2026 року.

Крім того, раніше на Мюнхенській конференції Зеленський провів зустріч із cпадкоємним принцом Ірану.