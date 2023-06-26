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ПОЛІТИКА

Данські F-16 будуть зняті з озброєння на два роки раніше – відкриваючи шлях до передачі Україні

26 червня 2023, 14:57
Данські F-16 будуть зняті з озброєння на два роки раніше – відкриваючи шлях до передачі Україні
Бойові літаки F-16. Фото: images2.alphacoders.com
За словами міністра, українські пілоти повинні пройти 6—8 місяців навчання, перш ніж може відбутися передача данських F-16.

У 2025 році Данія зніме з озброєння винищувачі F-16 — це на два роки раніше запланованого. За словами виконувача обовʼязків міністра оборони Троелса Лунда Поульсена, це наблизить передачу літаків Україні.

Про це пише видання DR.

"Зараз, коли ми зробили крок до початку навчання та підвищення кваліфікації українських пілотів, ми також подумаємо, чи варто робити конкретну пожертву Україні датських винищувачів F-16 і скільки їх має бути", — сказав Поульсен.

За словами міністра, українські пілоти повинні пройти 6-8 місяців навчання, перш ніж може відбутися передача данських F-16.

Троелс Лунд Поульсен також сказав, що F-16 можуть зняти з озброєння раніше тому, що раніше введуть в експлуатацію F-35.

До навчальної "літакової" коаліції входять Данія, Нідерланди, Велика Британія, США, Португалія, Норвегія та Бельгія. Українські пілоти спочатку пройдуть базову підготовку та мовний курс під наглядом Британії, потім почнуть навчання на літаках. Очікується, що навчання розпочнуться влітку. Перші літаки Україна зможе отримати через 6-7 місяців після цього.

ДаніяF-16винищувачі

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