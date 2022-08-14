Делегація Конгресу США прибула на Тайвань після скандальної поїздки Ненсі Пелосі

Американські конгресмени у неділю, 14 серпня, знову приїхали на Тайвань.

Про це повідомляє посольство США на острові.

Повідомляється, що американська делегація перебуватиме на Тайвані 14-15 серпня. У неї заплановані зустрічі з лідерами цієї країни, щоб обговорити американо-тайванські відносини, регіональну безпеку, торгівлю та інвестиції, глобальні ланцюжки поставок та інші важливі питання, що становлять взаємний інтерес.

Делегацію очолює сенатор Ед Маркі (Демократична партія). З ним також приїхали члени Палати представників Джон Гараменді, Алан Лоуенталь, Дон Бейєр (усі з Демократичної партії) та Аумуа Амата Коулман Радеваген (Республіканська партія).

Нагадаємо, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі 2 серпня також відвідала столицю Тайваню Тайбей. Китай негайно засудив візит Пелосі, а міністерство закордонних справ заявило, що він завдає серйозної шкоди миру та стабільності в Тайванській протоці. Після візиту спікерки Палати представників США Китай обмежив торгівлю з Тайванем.

Раніше повідомлялося, що Китай опублікував так звану "білу книгу", в якій є теза про приєднання Тайваню до Піднебесної. У Пекіні вважають, що "возз'єднання" Китаю з Тайванем є неминучим. Влада КНР заявляла, що готова застосувати силу, якщо "не буде іншого вибору", а Тайвань відкинув можливість об'єднання з Китаєм.