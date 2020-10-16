Депутати оскаржують у Конституційному суді створення національного оператора на ринку тютюну
Повідомляється на сайті суду, передає "Інтерфакс-Україна".
"До Конституційного суду 15 жовтня 2020 року надійшло конституційне подання 46 народних депутатів, у якому вони просять перевірити на відповідність Конституції України постанову Кабінету Міністрів "Про реалізацію експериментального проекту "Національний оператор на ринку тютюнових виробів" від 9 вересня 2020 року №840", - зазначається в повідомленні КС.
Оскаржувана постанова Кабміну затверджує порядок реалізації експериментального проекту щодо національного оператора на ринку тютюнових виробів.
Автори подання вважають, що оскаржуваний акт не відповідає (суперечить) ч.4 ст.13, частинам 1,3 ст.42, ч.1 ст.64 Конституції.
Нагадуємо, що кабмін опублікував постанову про створення Нацоператора на ринку тютюнових виробів
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