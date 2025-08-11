Депутати Європарламенту закликають призупинити Угоду про асоціацію між ЄС та Ізраїлем через ситуацію в Газі
Понад 100 колишніх депутатів Європарламенту звернулися до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та головного дипломата ЄС Каї Каллас із закликом призупинити дію Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем. У своєму листі вони стверджують, що "нездатність" ЄС вжити "рішучих заходів" проти Ізраїлю у зв'язку з його діями в Газі може призвести до "співучасті у воєнних злочинах" країн-членів ЄС.
Про це інформує The Guardian.
Лист підписали колишні депутати Європарламенту, які представляють весь політичний спектр, в тому числі з групи Європейських консерваторів і реформістів (ЄКР), до якої входить партія Джорджи Мелоні; консервативної групи Європейської народної партії (ЄНП), яка висунула фон дер Ляєн як кандидата на посаду голови ЄС, а також Зелених, Прогресивного альянсу соціалістів і демократів (S&D) і центристських груп: Альянс лібералів і демократів за Європу та Оновити Європу.
Колишні депутати вважають, що нинішнє масове голодування мешканців Гази, організоване ізраїльською державою, є нічим іншим, як воєнним злочином. Це порушує фундаментальні права людини, на яких базуються всі Угоди про асоціацію ЄС з третіми країнами.
"Ми вітаємо запізніле рішення Комісії від 28 липня запропонувати призупинити участь Ізраїлю у дослідницькій програмі Horizon ЄС. Однак цього занадто мало і запізно. Сам аналіз Комісії в червні чітко показав порушення Ізраїлем статті 2 Угоди. За відсутності припинення блокування доступу до кордону з Газою, що унеможливлює безперешкодний гуманітарний доступ ООН, ми, 110 колишніх членів Європарламенту, наполягаємо на терміновому зверненні Комісії з проханням до держав-членів повністю призупинити Угоду про асоціацію між ЄС та Ізраїлем", — йдеться в заяві.