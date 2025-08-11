Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Депутати Європарламенту закликають призупинити Угоду про асоціацію між ЄС та Ізраїлем через ситуацію в Газі

11 серпня 2025, 16:31
Депутати Європарламенту закликають призупинити Угоду про асоціацію між ЄС та Ізраїлем через ситуацію в Газі
Фото: reuters.com
Це пов'язано з гуманітарною кризою в Газі.

Понад 100 колишніх депутатів Європарламенту звернулися до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та головного дипломата ЄС Каї Каллас із закликом призупинити дію Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем. У своєму листі вони стверджують, що "нездатність" ЄС вжити "рішучих заходів" проти Ізраїлю у зв'язку з його діями в Газі може призвести до "співучасті у воєнних злочинах" країн-членів ЄС.

Про це інформує The Guardian.

Лист підписали колишні депутати Європарламенту, які представляють весь політичний спектр, в тому числі з групи Європейських консерваторів і реформістів (ЄКР), до якої входить партія Джорджи Мелоні; консервативної групи Європейської народної партії (ЄНП), яка висунула фон дер Ляєн як кандидата на посаду голови ЄС, а також Зелених, Прогресивного альянсу соціалістів і демократів (S&D) і центристських груп: Альянс лібералів і демократів за Європу та Оновити Європу.

Колишні депутати вважають, що нинішнє масове голодування мешканців Гази, організоване ізраїльською державою, є нічим іншим, як воєнним злочином. Це порушує фундаментальні права людини, на яких базуються всі Угоди про асоціацію ЄС з третіми країнами.

"Ми вітаємо запізніле рішення Комісії від 28 липня запропонувати призупинити участь Ізраїлю у дослідницькій програмі Horizon ЄС. Однак цього занадто мало і запізно. Сам аналіз Комісії в червні чітко показав порушення Ізраїлем статті 2 Угоди. За відсутності припинення блокування доступу до кордону з Газою, що унеможливлює безперешкодний гуманітарний доступ ООН, ми, 110 колишніх членів Європарламенту, наполягаємо на терміновому зверненні Комісії з проханням до держав-членів повністю призупинити Угоду про асоціацію між ЄС та Ізраїлем", —  йдеться в заяві.

