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Держдеп пропонує до $10 мільйонів за дані про втручання рф в американські вибори

Програма Держдепартаменту США «Винагорода за встановлення справедливості» (Rewards for Justice, RFJ), якою керує Служба дипломатичної безпеки, пропонує винагороду в розмірі до $10 мільйонів за інформацію про іноземне втручання у вибори в США
Зовнішньополітичне відомство США оголосило про винагороду в розмірі до $10 млн за корисну інформацію про іноземне втручання в американські вибори, зокрема, про відповідну діяльність "кухаря" путіна євгена пригожина.
Держдеп пропонує до $10 мільйонів за дані про втручання рф в американські вибори Фото: dpa-international.com
Про це йдеться в офіційному повідомленні, розміщеному на сайті Держдепу.
 
"Програма Держдепартаменту США «Винагорода за встановлення справедливості» (Rewards for Justice, RFJ), якою керує Служба дипломатичної безпеки, пропонує винагороду в розмірі до $10 мільйонів за інформацію про іноземне втручання у вибори в США", - зазначається в повідомленні.
 
Уточнюється, що мається на увазі інформація, яка допоможе ідентифікувати або встановити місцезнаходження іноземців та зарубіжних організацій, котрі свідомо втручаються в американські вибори. Крім того, винагорода пропонується за повідомлення, які можуть допомогти в запобіганні або протидії іноземному втручанню у вибори.
 
Зокрема, в Держдепі вказують, що конкретно зацікавлені в отриманні даних про компанію Internet Research Agency LLC (IRA) Євгенія Пригожина, а також про пов’язані з нею російські організації та партнери у контексті їхнього втручання у вибори в США.
 
Отримати додаткові відомості про винагороду можна на офіційному сайті програми Rewards for Justice.
 
Нагадаємо, програма RFJ працює з 1984 року. За цей час уряд США виплатив загалом понад $250 мільйонів більш як 125 особам з усього світу за корисну інформацію, яка допомогла відповісти на загрози національній безпеці США.
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29 07 2022 10:57
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