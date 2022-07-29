Держдеп пропонує до $10 мільйонів за дані про втручання рф в американські вибори

Програма Держдепартаменту США «Винагорода за встановлення справедливості» (Rewards for Justice, RFJ), якою керує Служба дипломатичної безпеки, пропонує винагороду в розмірі до $10 мільйонів за інформацію про іноземне втручання у вибори в США

Зовнішньополітичне відомство США оголосило про винагороду в розмірі до $10 млн за корисну інформацію про іноземне втручання в американські вибори, зокрема, про відповідну діяльність "кухаря" путіна євгена пригожина.

Про це йдеться в офіційному повідомленні , розміщеному на сайті Держдепу.

"Програма Держдепартаменту США «Винагорода за встановлення справедливості» (Rewards for Justice, RFJ), якою керує Служба дипломатичної безпеки, пропонує винагороду в розмірі до $10 мільйонів за інформацію про іноземне втручання у вибори в США", - зазначається в повідомленні.

Уточнюється, що мається на увазі інформація, яка допоможе ідентифікувати або встановити місцезнаходження іноземців та зарубіжних організацій, котрі свідомо втручаються в американські вибори. Крім того, винагорода пропонується за повідомлення, які можуть допомогти в запобіганні або протидії іноземному втручанню у вибори.

Зокрема, в Держдепі вказують, що конкретно зацікавлені в отриманні даних про компанію Internet Research Agency LLC (IRA) Євгенія Пригожина, а також про пов’язані з нею російські організації та партнери у контексті їхнього втручання у вибори в США.

Отримати додаткові відомості про винагороду можна на офіційному сайті програми Rewards for Justice.

Нагадаємо, програма RFJ працює з 1984 року. За цей час уряд США виплатив загалом понад $250 мільйонів більш як 125 особам з усього світу за корисну інформацію, яка допомогла відповісти на загрози національній безпеці США.