Держдеп США підтримує створення спецтрибуналу щодо злочинів рф проти України

Щоправда, за словами представниці Держдепу, поки немає остаточного консенсусу щодо створення гібридного міжнародного трибуналу.

Держдепартамент Сполучених Штатів підтримав створення спецтрибуналу, який розслідуватиме злочини агресії рф проти України.

Про це повідомила посол з питань з питань глобального кримінального правосуддя Держдепу США Бет Ван Скаак під час виступу на конференції в Католицькому університеті Америки у Вашингтоні, присвяченій сучасним викликам Нюрнбергським принципам, передає "Голос Америки".

"Зараз, у цей критичний момент історії, я можу оголосити, що ми підтримуємо створення спеціального трибуналу для переслідування злочину агресії проти України. Було багато різних моделей, які розглядались. США детально розглядали всі «за» та «проти» кожної з них і дійшли до висновку, що найбільш ефективний спосіб забезпечення відповідальності за злочини агресії передбачає створення інтернаціоналізованого суду в рамках судової системи України", – заявила представниця Бет Ван Скаак.

Вона пояснила, що зусилля щодо розслідування у такому випадку включатимуть предметну юрисдикцію стосовно міжнародних злочинів, залучення міжнародного персоналу. Останній, можливо, залучатиметься через інтеграцію професіоналів, суддів, прокурорів, розслідувачів, адвокатів, чи через надання експертної допомоги за запитом України. Крім того, як стверджують у Держдепі, можливе включення міжнародних елементів, у тому сенсі, як суд підтримуватиме Україну та де буде знаходитись.

"Наприклад, потенційно це може бути десь у Європі, принаймні під час війни, це надалі зміцнить європейську орієнтацію України, міжнародну легітимність такої інституції та матиме важливе значення для неї, а також сприятиме наданню допомоги сильними державами, які віддані розслідуванню злочину агресії", – зазначила представниця Держдепу.

За словами Бет Ван Скаак, такий спецтрибунал може сприяти більш широкій підтримці. Крім того, для такого формату суду не потрібна резолюції Генасамблеї про створення нової незалежної міжнародної інституції. Адже для останньої процедури потрібен час та ресурси.

"Такий гібридний суд також демонструватиме лідерство України у забезпеченні відповідальності за злочин агресії повністю в рамках національної юридичної системи. Сполучені Штати готові співпрацювати з Україною та іншими країнами світу, надавати ресурси, обмінюватись інформацією з таким трибуналом задля досягнення всебічної відповідальності за міжнародні злочини, які скоюються в Україні", – заявила Бет Ван Скаак.

Щоправда, представниця американського Держдепу зазначила, що поки не вдалось досягнути остаточного консенсусу щодо створення такого гібридного міжнародного трибуналу.