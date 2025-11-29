Держсекретар США Рубіо може проігнорувати зустріч НАТО щодо України
Державний секретар США Марко Рубіо може проігнорувати зустріч міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі.
Про це повідомляє Reuters.
Замість Рубіо США на зустрічі представлятиме заступник держсекретаря Крістофер Ландау. Причини можливої відсутності Рубіо поки що невідомі, і плани можуть змінитися.
Подія відбувається на тлі напружених переговорів щодо мирного плану президента Дональда Трампа щодо України. Деякі європейські дипломати висловлюють занепокоєння, що їхні позиції можуть бути не враховані у цьому процесі.
Зустріч міністрів НАТО зазвичай відбувається двічі на рік, і рідко коли держсекретар США пропускає її.
"Міністр Рубіо вже відвідав десятки зустрічей із союзниками по НАТО, і було б абсолютно непрактично очікувати його присутності на кожній зустріч", - заявив речник Держдепартаменту.
Водночас українські та європейські представники побоюються, що відсутність Рубіо може послабити вплив США у критичний момент, коли обговорюються мирні переговори з росією.
Подібна відсутність держсекретаря США на зустрічах НАТО трапляється рідко. Востаннє подібний випадок був у 2017 році з Рексом Тіллерсоном. Зараз на тлі напружених переговорів щодо України союзники особливо уважно слідкують за присутністю Вашингтона.