Для ATACMS і Storm Shadow є сотні цілей у рф – The Times

Удари по рф західними ракетами дали б змогу забезпечити необхідне стримування, заявило джерело.

Щойно відбудеться зміна в політиці Заходу щодо використання ракет великої дальності, Україна завдасть удару по російських авіабазах, складах боєприпасів та інших військових цілях, що загрожують її території.

Про це пише The Times.

Як зазначив науковий співробітник Інституту вивчення війни, американського аналітичного центру Джордж Баррос, крім авіації, яку рф могла відвести від кордонів, є "сотні інших високоцінних об'єктів", які росіяни не можуть вивести із зони дії ATACMS.

Також вказується, що англо-французькі ракети Storm Shadow особливо корисні для проникнення в бункери, вони можуть вражати склади пального, бази ремонту і відновлення транспортних засобів, командні пункти та інші логістичні вузли.

"Відмова від цих баз може погіршити російську логістику в масштабах і скоротити здатність росії доставляти матеріали на фронт в Україні", - додав Баррос. Українське військове джерело додало, що зміна політики Заходу дала б змогу запобігти російським ударам і забезпечити необхідне стримування: "Усе це для того, щоб наблизити нас до кінця війни".

Старший науковий співробітник з наземних бойових дій у Міжнародному інституті стратегічних досліджень Бен Баррі заявив, що американські ракети все ж більш ефективні проти низки цілей на полі бою:

"У них є боєголовка, яка призначена для вибуху на поверхні, тому вони дуже гарні для таких цілей, як артилерійські батареї, штаби дивізій, склади боєприпасів і об'єкти зенітних ракет. Вони не такі корисні проти цілей, для яких корисна Storm Shadow. Це як порівнювати ніж і виделку: можна використовувати будь-який з них, але краще використовувати їх разом".