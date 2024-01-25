Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

До бюджету повернені майже 1,5 млрд грн, які намагалися вкрасти на закупівлі артснарядів для ЗСУ

25 січня 2024, 15:25
До бюджету повернені майже 1,5 млрд грн, які намагалися вкрасти на закупівлі артснарядів для ЗСУ
Фото: ssu.gov.ua
У грудні 2023 року було затримано організатора "схеми" – керівника одного з Головних управлінь Міністерства оборони.

Служба безпеки Україниспільно з Офісом Генерального прокурора та у співпраці з Міністерством оборони України запобігла розкраданню державних коштів, виділених на придбання артснарядів для ЗСУ. 

Про це йдеться на сайті відомства.

За даними спецслужби, у результаті комплексних заходів до бюджету повернуто майже 1,5 млрд гривень, які були незаконно виведені за кордон під час закупівлі оптової партії боєприпасів.

СБУ нагадала, що військова контррозвідка СБУ викрила цю оборудку у грудні 2023 року. Тоді за сприяння керівництва Міноборони було затримано організатора "схеми"– керівника одного з Головних управлінь Міністерства оборони.

За даними слідства, посадовець намагався привласнити бюджетні кошти, виділені під держзамовлення для потреб українських військ.

Для цього він організував переведення з балансу Міноборони на зарубіжні рахунки афілійованої фірми-посередниці майже 1,5 млрд грн за придбання артилерійських снарядів.

Ця сума на 30% перевищила вартість іншого, альтернативного контракту, який уклала новостворена на той момент Агенція оборонних закупівель.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили військовому чиновнику про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою осіб).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

СБУзакупівлівійна в Україніснарядиросія окупанти

Останні матеріали

Що путін може запропонувати Кім Чен Ину. Не можна ігнорувати зростаючу загрозу з боку Північної Кореї – Washington Post
Політика
Що путін може запропонувати Кім Чен Ину. Не можна ігнорувати зростаючу загрозу з боку Північної Кореї – Washington Post
Переклад iPress – 25 січня 2024, 16:02
Словаччина ізолюється. Фіцо хоче призначити очільником розвідки ексначальника поліції, причетного до вбивства журналіста – VSQUARE
Політика
Словаччина ізолюється. Фіцо хоче призначити очільником розвідки ексначальника поліції, причетного до вбивства журналіста – VSQUARE
Переклад iPress – 25 січня 2024, 11:03
Не дуже втішне зведення з Авдіївки. До того ж росія відновила операції з гелікоптерами – Frontelligence Insight
Cуспільство
Не дуже втішне зведення з Авдіївки. До того ж росія відновила операції з гелікоптерами – Frontelligence Insight
Переклад iPress – 25 січня 2024, 08:02
Таємна зброя путіна. Успіх України на Чорному морі викриває брак рішучості Заходу – Пітер Дікінсон
Політика
Таємна зброя путіна. Успіх України на Чорному морі викриває брак рішучості Заходу – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 24 січня 2024, 16:44
Згинуть наші воріженьки: якби ж то. Авторитетна розповідь про війну України проти російської агресії – Едвард Лукас
Cуспільство
Згинуть наші воріженьки: якби ж то. Авторитетна розповідь про війну України проти російської агресії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 24 січня 2024, 12:19
Світ має навчитися на трагедії Польщі. Відновлювати демократію ще важче, ніж створювати її – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Світ має навчитися на трагедії Польщі. Відновлювати демократію ще важче, ніж створювати її – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 23 січня 2024, 23:35
Існує навіть ймовірність конфлікту в космосі. Можливий сценарій нападу росії на країни НАТО – Daily Mail
Політика
Існує навіть ймовірність конфлікту в космосі. Можливий сценарій нападу росії на країни НАТО – Daily Mail
Переклад iPress – 23 січня 2024, 17:02
росіяни відкрили чорний хід до Європи. Завдання Литви – закрити його та стежити за дотриманням санкцій проти росії – CEPA
Політика
росіяни відкрили чорний хід до Європи. Завдання Литви – закрити його та стежити за дотриманням санкцій проти росії – CEPA
Переклад iPress – 23 січня 2024, 12:31
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється