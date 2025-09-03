Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

До України прибув глава Міністерства оборони Британії Джон Гілі

03 вересня 2025, 10:38
До України прибув глава Міністерства оборони Британії Джон Гілі
джерело Офіс Президента України
Сторони підготували важливі двосторонні рішення, які мають посилити обороноздатність країн.

До Києві в середу вранці, 3 вересня, прибув міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Про це у соцмережах повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

"Скоординуємо під час зустрічі основні питання наступного засідання у форматі "Рамштайн", що відбудеться в Лондоні, та спільні оборонні проєкти", - прокоментував Шмигаль причину візиту британського урядовця до України.

Також він додав, що сторони підготували важливі двосторонні рішення, які мають посилити обороноздатність країн.

"Готуємо важливі двосторонні рішення, які посилять обороноздатність наших країн", - додав глава Міноборони України.

Велика Британія від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну надає Києву всебічну допомогу та є одним з ключових союзників у підтримці українських Сил оборони. Лондон виділив вже мільярди фунтів стерлінгів військової та цивільної допомоги Києву під час війни та провів навчання десятків тисяч українських військових.

Останні матеріали

Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Політика
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 12:49
Україна тримає фронт, росія страждає від ударів по нафтопереробці. ЗСУ поступово ліквідовують котел з росіянами біля Покровська – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна тримає фронт, росія страждає від ударів по нафтопереробці. ЗСУ поступово ліквідовують котел з росіянами біля Покровська – Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 07:25
Посмішки та рукостискання. Сі, путін і Моді намагаються продемонструвати єдність
Політика
Посмішки та рукостискання. Сі, путін і Моді намагаються продемонструвати єдність
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 14:56
Еволюція ракетної програми України. Від дронів великої дальності до важкої зброї – Фабіян Гоффманн
Політика
Еволюція ракетної програми України. Від дронів великої дальності до важкої зброї – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 11:51
Україна завдає росії більшої шкоди в глибоких ударах. Що продемонструє путіну Сі – Мік Раян
Політика
Україна завдає росії більшої шкоди в глибоких ударах. Що продемонструє путіну Сі – Мік Раян
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 07:44
Виробнича база озброєння важливіша за запаси. Справа американського військового стримування – Голман Дженкінс
Політика
Виробнича база озброєння важливіша за запаси. Справа американського військового стримування – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 16:07
Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О'Брайен
Політика
Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 12:18
путін хоче захопити важливий оборонний пояс України без бою. Чому Україна не піде на це – Микола Бєлєсков
Політика
путін хоче захопити важливий оборонний пояс України без бою. Чому Україна не піде на це – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 07:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється