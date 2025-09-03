До України прибув глава Міністерства оборони Британії Джон Гілі

Сторони підготували важливі двосторонні рішення, які мають посилити обороноздатність країн.

До Києві в середу вранці, 3 вересня, прибув міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Про це у соцмережах повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

"Скоординуємо під час зустрічі основні питання наступного засідання у форматі "Рамштайн", що відбудеться в Лондоні, та спільні оборонні проєкти", - прокоментував Шмигаль причину візиту британського урядовця до України.

Також він додав, що сторони підготували важливі двосторонні рішення, які мають посилити обороноздатність країн.

"Готуємо важливі двосторонні рішення, які посилять обороноздатність наших країн", - додав глава Міноборони України.

Велика Британія від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну надає Києву всебічну допомогу та є одним з ключових союзників у підтримці українських Сил оборони. Лондон виділив вже мільярди фунтів стерлінгів військової та цивільної допомоги Києву під час війни та провів навчання десятків тисяч українських військових.