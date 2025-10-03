Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Доходи росії від нафти у вересні впали на чверть — Bloomberg

03 жовтня 2025, 20:39
Доходи росії від нафти у вересні впали на чверть — Bloomberg
Сукупні доходи кремля від нафти і газу впали на 25% — до 582,5 млрд рублів.

Доходи країни-агресора росії від продажу нафти у вересні скоротилися на 20% порівняно з 2024 роком і становили 483,5 млрд рублів ($5,9 млрд) — після падіння світових цін на сиру нафту і зміцнення національної валюти.

Про це  повідомляє агентство Bloomberg.

"Зниження доходів від нафтової промисловості, які разом із газом становили чверть російського бюджету цього року, створює навантаження на державну скарбницю, оскільки москва продовжує витрачати значні кошти на фінансування четвертого року війни в Україні. Уряд уже очікує, що доходи від нафти і газу, які надходять до бюджету цього року, будуть найнижчими з моменту пандемії 2020 року", — пише видання.

Згідно з розрахунками аналітиків Bloomberg, заснованими на даних Мінфіну рф, опублікованих 3 жовтня, сукупні доходи кремля від нафти і газу впали на 25% — до 582,5 млрд рублів. 

"Зниження доходів наступило за падінням цін на нафту на тлі побоювань щодо надлишку, що насувається на світовому ринку. Організація експортерів нафти ОПЕК+, провідним членом якої є росія, прискорила відновлення видобутку, що викликало побоювання, що у 2026 році пропозиція перевищить попит",— пише видання.

За інформацією Мінфіну рф, доходи розрахували від продажу нафти у вересні на основі середньої ціни на нафту марки Urals у серпні, яка становила $57,55 за барель. Це більш ніж на 18% нижче за рівень 2024-го і можна порівняти з падінням майже на 15% ціни нафти марки Brent за той самий період, зазначили в Bloomberg.

Зміцнення рубля також сприяло зниженню доходів. Підвищення курсу російської валюти означає, що компанії отримують менше рублів за кожен долар, зароблений від продажу бареля нафти. У серпні середній курс російської валюти щодо долара США становив 80,1582 рубля, що на 10% вище, ніж роком раніше, підсумували в агентстві.

війнаОПЕКнафта рф

Останні матеріали

Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Політика
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 15:06
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 12:15
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Політика
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 22:57
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Політика
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 15:49
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Політика
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 13:26
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Політика
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 23:25
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Політика
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 16:29
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Політика
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 12:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється