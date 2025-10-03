Доходи росії від нафти у вересні впали на чверть — Bloomberg

Сукупні доходи кремля від нафти і газу впали на 25% — до 582,5 млрд рублів.

Доходи країни-агресора росії від продажу нафти у вересні скоротилися на 20% порівняно з 2024 роком і становили 483,5 млрд рублів ($5,9 млрд) — після падіння світових цін на сиру нафту і зміцнення національної валюти.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Зниження доходів від нафтової промисловості, які разом із газом становили чверть російського бюджету цього року, створює навантаження на державну скарбницю, оскільки москва продовжує витрачати значні кошти на фінансування четвертого року війни в Україні. Уряд уже очікує, що доходи від нафти і газу, які надходять до бюджету цього року, будуть найнижчими з моменту пандемії 2020 року", — пише видання.

Згідно з розрахунками аналітиків Bloomberg, заснованими на даних Мінфіну рф, опублікованих 3 жовтня, сукупні доходи кремля від нафти і газу впали на 25% — до 582,5 млрд рублів.

"Зниження доходів наступило за падінням цін на нафту на тлі побоювань щодо надлишку, що насувається на світовому ринку. Організація експортерів нафти ОПЕК+, провідним членом якої є росія, прискорила відновлення видобутку, що викликало побоювання, що у 2026 році пропозиція перевищить попит",— пише видання.

За інформацією Мінфіну рф, доходи розрахували від продажу нафти у вересні на основі середньої ціни на нафту марки Urals у серпні, яка становила $57,55 за барель. Це більш ніж на 18% нижче за рівень 2024-го і можна порівняти з падінням майже на 15% ціни нафти марки Brent за той самий період, зазначили в Bloomberg.

Зміцнення рубля також сприяло зниженню доходів. Підвищення курсу російської валюти означає, що компанії отримують менше рублів за кожен долар, зароблений від продажу бареля нафти. У серпні середній курс російської валюти щодо долара США становив 80,1582 рубля, що на 10% вище, ніж роком раніше, підсумували в агентстві.