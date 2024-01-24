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Доля України – в руках Заходу. Неможливо допустити перемогу путіна – міністр оборони Британії

24 січня 2024, 13:21
Доля України – в руках Заходу. Неможливо допустити перемогу путіна – міністр оборони Британії
Wikipedia
москва збільшує витрати на війну.

Міністр оборони Британії Грант Шаппс наголосив, що 2024 рік може стати визначальним у тому, як далі складеться доля України, і це значною мірою залежить від дій західних союзників.

Про це йдеться у колонці Шеппса "Доля України - в руках Заходу" для видання  Politico.

Шаппс констатував, що росія збільшує витрати на війну і не турбується про те, скільки ще своїх військових покладе на фронті.

Він нагадує про підтримку, яку Британія вже надала Україні, та нагадав про підписання історичної угоди та обіцянку прем’єра Ріші Сунака у Києві про ще 2,5 млрд фунтів на військову підтримку Британії для України, після чого її загальні обсяги досягнуть 7 млрд фунтів стерлінгів. 

"Меседж від нас не міг би бути чіткішим: Британія взялася за це з розрахунком на тривалу перспективу. Але у Контактній групі з оборони України я надсилаю колегам сигнал, що вони також мають діяти", – наголосив Шаппс. 

"Ми маємо втримати імпульс. І для цього потрібно більше дипломатичної, економічної та військової підтримки. Неможливо допустити перемогу путіна. Це не лише додасть йому впевненості та поставить під загрозу наших партнерів у Східній Європі, а й надішле сигнал Китаю. Не може бути ніяких коливань. Ніяких спроб "маневрувати посередині" і вичікувань, куди подме вітер", – зазначає міністр.

"путін вважає, що Захід можна "вимотати". Він вірить, що у нас не вистачить стратегічного терпіння. А ми маємо довести, що він помиляється. У цей визначний "рік демократії" доля України – у руках Заходу. І ми не можемо їх підвести", – наголошує Грант Шаппс. 

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