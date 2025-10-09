Домовленість Ізраїлю та Хамас обвалила ціни на нафту — Reuters
Домовленість Ізраїлю та Хамас щодо першої фази плану завершення війни обвалила ціни на нафту. Оскільки це автоматично знімає частину "геополітичної премії". Так, наразі ф'ючерс на Brent дешевшає на 0,51% – до $65,91 за барель, на WTI – 0,61%, до $62,17.
Про це повідомляє Reuters.
"WTI торгується слабше через зменшення геополітичної премії ризику", – зазначив Келвін Вонг, старший аналітик OANDA.
Напередодні президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості щодо припинення вогню й обміну заручниками. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу скликає уряд для затвердження угоди.
Однак ОПЕК+ у неділю погодила з листопада підвищення квот на видобуток лише на 137 тис. барелів на добу. Тобто профіциту нафти не буди, і ціни падатимуть обмежено.
Зміцнення долара проти єни та євро загалом також тисне на товарні ціни – нафта, номінована в доларах, дорожчає для інвесторів з іншими валютами.
Темпи накопичення світових запасів також сповільнилися – плюс 8 млн барелів за тиждень, найменший приріст за п’ять тижнів. Аналітики припускають, що короткострокова динаміка залишатиметься чутливою до новин про перемир’я та курсові рухи долара.