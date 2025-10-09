Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Домовленість Ізраїлю та Хамас обвалила ціни на нафту — Reuters

09 жовтня 2025, 18:35
Домовленість Ізраїлю та Хамас обвалила ціни на нафту — Reuters
Однак профіциту нафти не очікується, що стримуватиме падіння цін.

Домовленість Ізраїлю та Хамас щодо першої фази плану завершення війни обвалила ціни на нафту. Оскільки це автоматично знімає частину "геополітичної премії". Так, наразі ф'ючерс на Brent дешевшає на 0,51% – до $65,91 за барель, на WTI – 0,61%, до $62,17.

Про це повідомляє Reuters.

"WTI торгується слабше через зменшення геополітичної премії ризику", – зазначив Келвін Вонг, старший аналітик OANDA.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості щодо припинення вогню й обміну заручниками. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу скликає уряд для затвердження угоди.

Однак ОПЕК+ у неділю погодила з листопада підвищення квот на видобуток лише на 137 тис. барелів на добу. Тобто профіциту нафти не буди, і ціни падатимуть обмежено. 

Зміцнення долара проти єни та євро загалом також тисне на товарні ціни – нафта, номінована в доларах, дорожчає для інвесторів з іншими валютами. 

Темпи накопичення світових запасів також сповільнилися – плюс 8 млн барелів за тиждень, найменший приріст за п’ять тижнів. Аналітики припускають, що короткострокова динаміка залишатиметься чутливою до новин про перемир’я та курсові рухи долара.

