Допомагаючи Україні, ми тримаємо російського агресора якомога далі від наших кордонів – президент Словаччини
Словаччина допомагає Україні і це стримує російського агресора якнайдалі від кордонів ЄС.
Про це повідомляє президент Словаччини Зузана Чапутова, пише Nový Čas.
"Давайте переконаємося, що ми можемо не лише створити простір свободи та демократії в Європі, а й зберегти його", - сказала вона.
Чапутова нагадала, що ефективність та почуття єдності Євросоюзу підтвердилися під час енергетичної кризи та запровадження спільних санкцій проти росії у зв'язку з її агресією в Україні.
За словами Чапутової, допомога підданій державі - це не тільки вираження міжнародної солідарності, а й інструмент самооборони.
"Допомагаючи Україні, ми тримаємо російського агресора якнайдалі від наших кордонів, а також допомагаємо собі", - додала вона, натякаючи на експансіоністську риторику кремля.
Вона наголосила, що події, що відбулися на території України, є безпрецедентним вчинком, якому не місце у 21 столітті. Президент Словаччини додала, що необхідно поважати міжнародне право і водночас карати тих, хто його порушив.
Раніше повідомлялось, що росія хотіла сфальсифікувати вибори в Словаччині.