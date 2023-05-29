Допомагаючи Україні, ми тримаємо російського агресора якомога далі від наших кордонів – президент Словаччини

Вона наголосила, що події, що відбулися на території України, є безпрецедентним вчинком, якому не місце у 21 столітті.

Словаччина допомагає Україні і це стримує російського агресора якнайдалі від кордонів ЄС.

Про це повідомляє президент Словаччини Зузана Чапутова, пише Nový Čas.

"Давайте переконаємося, що ми можемо не лише створити простір свободи та демократії в Європі, а й зберегти його", - сказала вона.

Чапутова нагадала, що ефективність та почуття єдності Євросоюзу підтвердилися під час енергетичної кризи та запровадження спільних санкцій проти росії у зв'язку з її агресією в Україні.

За словами Чапутової, допомога підданій державі - це не тільки вираження міжнародної солідарності, а й інструмент самооборони.

"Допомагаючи Україні, ми тримаємо російського агресора якнайдалі від наших кордонів, а також допомагаємо собі", - додала вона, натякаючи на експансіоністську риторику кремля.

Вона наголосила, що події, що відбулися на території України, є безпрецедентним вчинком, якому не місце у 21 столітті. Президент Словаччини додала, що необхідно поважати міжнародне право і водночас карати тих, хто його порушив.

Раніше повідомлялось, що росія хотіла сфальсифікувати вибори в Словаччині.