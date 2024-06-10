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Дозвіл США бити по рф зменшив площу безпечного простору росії на 16% – ISW

10 червня 2024, 09:33
Дозвіл США бити по рф зменшив площу безпечного простору росії на 16% – ISW
Фото: U.S. army
Збройні сили мають право завдавати удари по військових об'єктах рф, розташованих вздовж українського кордону

Тому обмежені дозволи США на удари по цілях в росії зброєю скоротили площу безпечного простору країни агресорки на 16%, повідомляється в звіті американського Інституту вивчення війни.

Зміни в політиці президента США Байдена дозволили Україні використовувати надану Білимдомо  зброю для ураження деяких російських військових об'єктів на невеликій території рф, яка складає лише 16%.

"Політика США все ще захищає переважну більшість оперативного тилу і глибокого тилу рф, і політика США забороняє Україні використовувати Atacms будь-де в росії", – написано у звіті.

В інституті вважають, що дозвіл США створив досить масштабну територію, по якій ЗСУ мають право бити із західних озброєнь. Разом з тим, деякі обмеження на типи американської зброї звузили можливість ЗСУ завдавати ударів по віддалених від кордону з Україною районах, які росія використовує для прикриття власних бойових сил, органів управління, логістики і тилового забезпечення.

Експерти пишуть, що дозвіл США завдавати ударів по території рф з американської зброї для ураження деяких військових об'єктів на невеликій ділянці україно-російського кордону зменшив розмір наземної російської "недоторканної" території максимум на 16%. Політика США дозволяє агресору зберігати ще щонайменше 84% наземного захисту, оскільки Україні заборонено використовувати зенітні ракетні системи на решті території росії, що захищає переважну більшість її оперативного і глибокого тилу.

Аналітики вважають, що українські військові можуть вражати усі легітимні військові цілі в межах досяжності реактивних систем залпового вогню в Білгородській, Курській і Брянській областях. Високопосадовці США дозволили Києву завдавати удари по території росії за допомогою РСЗВ для контрбатарейного вогню, але географічно обмежили такі атаки районом кордону з Харківською областю.

Фактично, ЗСУ мають право завдавати удари по російських військових об'єктах, розташованих безпосередньо вздовж українського кордону. Натомість Сили оборони не можуть бити по російських військових цілях далі у тилу або в інших районах Курської і Брянської областей, які також перебувають у зоні досяжності РСЗВ.

 
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