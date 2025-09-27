Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Дрони атакували нафтоперекачувальну станцію в Чувашії: об'єкт зупинено

27 вересня 2025, 16:44
Дрони атакували нафтоперекачувальну станцію в Чувашії: об'єкт зупинено
image: afp
Постраждалих немає, але об’єкт зазнав ушкоджень.

В суботу,  27 вересня, на території Чуваської Республіки Росії дрон влучив у нафтоперекачувальну станцію, внаслідок чого її роботу тимчасово призупинено.

Про це повідомив голова регіону Олег Ніколаєв у своєму Telegram-каналі. За його словами, удар здійснено "безпілотним літальним апаратом з боку України".

"Загрози для населення немає, постраждалих немає. Завдано незначної шкоди. Робота об'єкта призупинена. Вся система екстреного реагування працює в посиленому режимі", - написав Ніколаєв.

Чувашія це один із регіонів, розташованих у глибині Росії, на відстані понад 800 км від кордону з Україною. Влучання БПЛА по об’єктах паливної інфраструктури на такій глибині може свідчити про дальність і точність українських ударних безпілотників.

На момент публікації незалежні джерела не підтверджували деталей інциденту.

Тільки вчора ми писали, що у Краснодарському краї рф горів НПЗ.

 

війнавтрати рф

