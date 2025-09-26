У Краснодарському краї рф горів НПЗ

У ніч на 26 вересня у Краснодарському краї країни-агресора Росії дронами атакували Афіпський нафтопереробний завод (НПЗ).

"Попередньо, сили оборони України ударними БПЛА уразили Афіпський НПЗ у Краснодарському краї", – ідеться в пості.

"Безпілотну небезпеку" оголошували у Краснодарському краї опівночі.

Влада російського регіону в нетиповому для таких випадків повідомленні підтвердила, що "сталася пожежа на Афіпському НПЗ".

Оперативний штаб Краснодарського краю стверджує, що загоряння виникло через нібито точне падіння "уламків безпілотника" на одну з установок нафтопереробного заводу. За версією влади, пожежа була на площі 30 м² і її вже ліквідували.

Також оперштаб Краснодарського краю оголосив про виявлення "фрагментів безпілотника" у станиці Голубицької Темрюкського району. Цей район рф розташований на "дроновому" шляху до Афіпського НПЗ із боку України. Крім того, у селищі Темрюк є судноремонтний завод.