Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Краснодарському краї рф горів НПЗ

26 вересня 2025, 09:09
У Краснодарському краї рф горів НПЗ
Фото: wikipedia.org
За версією влади, було точне влучання "уламків безпілотника"
У ніч на 26 вересня у Краснодарському краї країни-агресора Росії дронами атакували Афіпський нафтопереробний завод (НПЗ).
 
Про це повідомив Telegram-канал Exilenova+.
 
"Попередньо, сили оборони України ударними БПЛА уразили Афіпський НПЗ у Краснодарському краї", – ідеться в пості.
 
"Безпілотну небезпеку" оголошували у Краснодарському краї опівночі.
 
Влада російського регіону в нетиповому для таких випадків повідомленні підтвердила, що "сталася пожежа на Афіпському НПЗ".
 
Оперативний штаб Краснодарського краю стверджує, що загоряння виникло через нібито точне падіння "уламків безпілотника" на одну з установок нафтопереробного заводу. За версією влади, пожежа була на площі 30 м² і її вже ліквідували.
 
Також оперштаб Краснодарського краю оголосив про виявлення "фрагментів безпілотника" у станиці Голубицької Темрюкського району. Цей район рф розташований на "дроновому" шляху до Афіпського НПЗ із боку України. Крім того, у селищі Темрюк є судноремонтний завод.

 

НПЗросія окупантивійна в Україні

Останні матеріали

Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Політика
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 23:10
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Cуспільство
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 13:57
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Політика
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 11:59
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Політика
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 07:03
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 15:44
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Політика
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 12:14
Атака США на ООН ґрунтується на трагічному непорозумінні. ООН віддзеркалює світ таким, яким він є – Андреас Клут
Політика
Атака США на ООН ґрунтується на трагічному непорозумінні. ООН віддзеркалює світ таким, яким він є – Андреас Клут
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 08:30
НАТО провалило тест стримування. Лінія оборони в Балтії не працюватиме без політичної волі та резервів Європи – Едвард Лукас та Майкл Пек
Політика
НАТО провалило тест стримування. Лінія оборони в Балтії не працюватиме без політичної волі та резервів Європи – Едвард Лукас та Майкл Пек
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 16:55
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється