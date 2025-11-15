Дрони Сил оборони знову атакували Рязанський НПЗ в рф

Рязанський НПЗ є одним із найбільших заводів росії.

Сили оборони України завдали повторного удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів росії в Рязані.

Про це пишуть російські Telegram-канали.

Унаслідок атаки українських безпілотників на нафтопереробному заводі в Рязані сталася пожежа.

Рязанський нафтопереробний завод є одним із найбільших у росії (близько 470 км від держкордону України). У 2024 році він переробив приблизно 13,1 млн тонн нафти (приблизно 262 000 барелів на добу), що становить близько 5 % загального обсягу нафтопереробки в країні.