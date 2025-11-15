Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /var/www/ipressua/data/www/ipress.ua/lib/conn.php on line 93

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ipressua/data/www/ipress.ua/lib/news_func.php on line 4141
Дрони Сил оборони знову атакували Рязанський НПЗ в рф - iPress.ua
Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Дрони Сил оборони знову атакували Рязанський НПЗ в рф

15 листопада 2025, 09:15
Дрони Сил оборони знову атакували Рязанський НПЗ в рф
Фото: www.ekathimerini.com
Рязанський НПЗ є одним із найбільших заводів росії.
Сили оборони України завдали повторного удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів росії в Рязані.
 
Про це пишуть російські Telegram-канали.
 
Унаслідок атаки українських безпілотників на нафтопереробному заводі в Рязані сталася пожежа.  
 
Рязанський нафтопереробний завод є одним із найбільших у росії (близько 470 км від держкордону України).  У 2024 році він переробив приблизно 13,1 млн тонн нафти (приблизно 262 000 барелів на добу), що становить близько 5 % загального обсягу нафтопереробки в країні.
війна в Україніатака безпілотниківросія окупанти

Останні матеріали

Оплачено лайками. Як путін платить Такеру, Кендіс, Хінклу, Пулу, Макгрегору та іншим – Бенджамін Кук
Політика
Оплачено лайками. Як путін платить Такеру, Кендіс, Хінклу, Пулу, Макгрегору та іншим – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 14 листопада 2025, 15:52
Ідея перебудови
Політика
Ідея перебудови "системи": Епштейн, Маск, Безос та "лібертаріанський патерналізм" Фундації Edge – Дейв Трой
Переклад iPress – 14 листопада 2025, 12:39
Бездротові навушники: революція свободи та звукового інтелекту
Технології
Бездротові навушники: революція свободи та звукового інтелекту
14 листопада 2025, 12:17
Трамп проти батька та доньки Комі. Справи, які можуть розвалити всю державну машину США – Джеффрі Тубін
Політика
Трамп проти батька та доньки Комі. Справи, які можуть розвалити всю державну машину США – Джеффрі Тубін
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 23:45
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Політика
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 16:21
Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво
Політика
Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво "войовничих вовків" у Китаї – CNN
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 12:27
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Політика
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 22:45
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Політика
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 16:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/ipressua/data/mod-tmp) in Unknown on line 0