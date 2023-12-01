Друг путіна Орбан штовхає ЄС у прірву через Україну – Politico

Цьогомісячний саміт стане вирішальним випробуванням того, наскільки далеко зайде Будапешт, аби перешкодити ЄС в підтримці Києва.

Про це пише Politico.

Наразі ЄС обговорює кілька варіантів, як реагувати на наміри Угорщини блокувати важливі рішення щодо України.

Один з варіантів, найбільш радикальний - застосування процедури за статтею 7, яка передбачена на випадок, коли країна порушує засадничі цінності союзу, і дозволяє припинити право голосу країни-члена щодо рішень ЄС

Але щодо застосування такого варіанта проти Орбана є сумніви, адже це може мати наслідки і лише поглибити кризу.

Так, в 2000 році вже був випадок, коли лідери ЄС застосували "дипломатичні санкції" проти Австрії через входження в австрійську коаліцію партії ультраправих. Це викликало великий негатив в австрійському суспільстві, пізніше в тому ж році санкції скасували.

В Брюсселі багато хто поділяє думку, що застосування статті 7 проти Орбана може мати схожий результат, підживить популізм і може запустити ефект доміно, що призведе до виходу Угорщини з ЄС. Тому дипломати більше думають про те, як обійти угорське вето.

Ще один варіант, який розглядають - розділити пакет підтримки для України на €50 млрд на 2024-2027 роки на менші щорічні суми.

Але є і критики такого рішення, які зауважують, що так залишиться менший горизонт планування і менша впевненість у фінансовому становищі України. Також це може стати поганим політичним сигналом: мовляв, якщо ЄС не може домовитися про довгострокову підтримку для України, то чому європейці закликають до таких кроків США.

Аналогічна ситуація з військовою допомогою на рівні ЄС. Країни-члени можуть надати допомогу через двосторонні угоди, а не структури ЄС, як Європейський фонд миру. Це теж допоможе обійти вето Угорщини, але це означає, що ЄС як союз не відіграє ролі в наданні військової допомоги Україні, і було би визнанням неможливості домовитись.

І третій варіант - відкласти ключові рішення за українськими питаннями на початок наступного року, сподіваючись, що ситуація зміниться на краще.

Але і це може означати відсутність єдності між членами Євросоюзу, а наближення європейських виборів в червні наступного року теж може почати впливати на дискусію.

Сьогодні Орбан вже пропонував не обговорювати вступ України до Євросоюзу на грудневому саміті ЄС.