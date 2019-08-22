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Двейн Джонсон став найбільш високооплачуваним актором року, - Forbes

За рік він заробив 89,4 млн доларів
Американський актор Двейн Джонсон очолив щорічний рейтинг найбільш високооплачуваних акторів за версією журналу Forbes.
Двейн Джонсон став найбільш високооплачуваним актором року, - Forbes Дуэйн Джонсон Фото: telegraf.com.ua

У рейтингу враховуються сукупні заробітки з червня 2018 до червня 2019 року, включно з коштами за рекламу й гонорари за зйомки, повідомляє "Громадське" з посилання на Forbes.

У минулому році Джонсон знявся у фільмах "Форсаж: Гоббс і Шоу", "Хмарочос" і четвертому сезоні серіалу "Гравці". Цьогоріч виходить новий фільм з його участю - "Джуманджі: Наступний рівень". 

У минулому році Джонсон виступив продюсером фільмів "Боротьба з моєю родиною" і "Шазам!". Також актор рекламує спортивну фірму Under Armour.

Друге місце в рейтингу посів Кріс Гемсворт із заробітками в 76,4 млн доларів, а третє - Роберт Дауні-молодший з 66 млн доларами. Зазначається, що більшу частину коштів вони отримали від франшизи "Месники". 

Вперше з 2015 року до рейтингу повернувся Бредлі Купер. Він виступив у ролі актора, режисера, продюсера й співавтора сценарію фільму "Народження зірки", а також озвучив єнота Ракету в "Месниках: Завершення". Купер заробив 57 млн доларів і посів шосте місце. 

Додамо, що остання частина "Месників" менше ніж за два тижні зібрала в прокаті 2,19 мільярда доларів, обійшовши "Титанік".

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