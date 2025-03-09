Дикі зміни політики США щодо України викликали у Києва потрясіння – CNN

Цей тиждень може принести більш чіткий фокус.

Протягом останніх тижнів між США та Україною сталися настільки значущі зміни, що їх важко осмислити.

Київ та його союзники сподіваються, що цей удар Вашингтона був лише спробою привернути увагу, пише телекалан СNN.

Є надія, що припинення військової допомоги та обміну розвідданими з боку США, а також вимога передати частину корисних копалин країни як погашення можливого боргу і публічні вибачення президента України - це просто тактичний маневр, що все це є жорсткою риторикою напередодні складних переговорів.

Проте на поверхню виходить глибша зміна, яку Європа зустріла без ентузіазму і з якою намагається змиритися, адже Білий дім за Трампа тепер позиціонує себе не як союзника України та її європейських партнерів, а як посередника між ними і москвою.

Вашингтон має сподівання відновити росію як гравця на міжнародній арені, але президент США заявив, що "серйозно розглядає" можливість запровадження нових санкцій проти москви, проте жодних реальних дій поки що не вжито.

кремль поки що отримував лише стимулюючі пропозиції і не стикався з покараннями, тому є великі сподівання, що зустріч у вівторок в Ер-Ріяді за участю держсекретаря США Марко Рубіо, радника з питань національної безпеки Майка Вальца та української делегації на чолі з Володимиром Зеленським зможе покращити відносини між Вашингтоном і Києвом.

Проте на цю зустріч покладають надто великі очікування.

США прагнуть підписати домовленості щодо українських корисних копалин, які символізують американські амбіції щодо українських природних ресурсів, але найголовніше, що Білий дім має нарешті пояснити, яким він бачить мир.

Видання пише, що у цьому питанні найбільше невизначеності. Трамп вимагає, щоб Зеленський "дотримувався миру", але невідомо, що саме він має на увазі.

Представник Трампа з питань України та росії Кіт Келлог заперечує, що в основі переговорів лежить мирний план, обговорюваний у Стамбулі в березні 2022 року, який провалився через масові вбивства українських цивільних в Бучі. Проте він визнав, що той документ є "принаймні відправною точкою".

Проєкт угоди вимагав від України відмови від вступу в НАТО, що закріплено в її конституції і серйозних культурних поступок, включаючи надання російській мові офіційного статусу, але найбільше загроз викликають положення про обмеження чисельності української армії.

CNN пише про цей проєкт так:

"Його суть полягала в капітуляції. Не в плані підпорядкування миру. Але в усуненні здатності України переконливо захищатися у випадку, якщо росія, як Україна каже, що це робила більше 20 разів за останнє десятиліття, порушить перемир'я і нападе знову".

Зустріч в цей вівторок в Ер-Ріяді не буде просто формальністю, адже саме там може стати зрозуміло, яким бачить мир Трамп і наскільки він збігається з інтересами москви.

Водночас видання наголошує, що бізнесові переговори відрізняються від політичних. У бізнесі контракт захищений законами і судами. Якщо угода порушується, є механізми правового захисту. Однак у відносинах з рф, яка не визнає верховенства права, це не працює. кремль традиційно використовує переговори для виграшу часу і продовження своїх військових цілей.

Попри все це, політика США нині будується на вірі Трампа в те, що Путіну можна довіряти і що він справді прагне миру.

Вплив цього переконання вже проявляється. Українські війська ризикують втратити стратегічний плацдарм у районі Курська, що давав їм перевагу на переговорах. Якщо він буде втрачений, північнокорейські та російські військові, що діють там, зможуть переключити увагу на інші ділянки фронту.

Разом з тим, загострюються ракетні удари по українських містах. Попри заяви Трампа про можливі санкції проти москви, якщо вона продовжить бомбардувати Україну, атаки лише посилилися.

На даний момент зміни у ставленні США до Києва в основному проявляються у дипломатичних маневрах. Однак цього тижня може стати зрозуміло, що саме Трамп має на увазі під "миром". І тоді наслідки цих переговорів перестануть бути суто теоретичними, а перетворяться на нові втрати для України.