Дизпаливо рф застрягло в морі через те, що покупці уникають санкційного палива — Bloomberg
Накопичення російського дизельного палива на суднах свідчить про те, що покупці уникають санкційного палива, оскільки надзвичайно тепла зима знижує попит на нього.
Про це повідомляє Bloomberg.
Повідомляється, що зараз у плавучих сховищах знаходиться 1,9 млн барелів російського дизельного палива, що є максимальним показником з жовтня 2020 року.
Нагромадження через три тижні після набрання чинності санкціями ЄС вказує на деякі вантажі, що відвантажуються з російських портів без покупців. Надлишок вантажів є кулею, від якої ухилилися глобальні ринки. Вони побоювалися, що паливо для вантажних автомобілів та опалення вичерпається внаслідок санкцій.
"Побоювання з приводу дефіциту спонукали європейських нафтопереробників збільшити виробництво, щоб підготуватися до зими, яка виявилася теплішою, ніж зазвичай, тоді як постачальники імпортували величезну кількість палива напередодні заборони ЄС на імпорт із росії", - йдеться у матеріалі.
За деякими даними, запаси дизельного палива у вузлі Амстердам-Роттердам-Антверпен зросли до найвищого рівня за два роки. Постійне нарощування запасів дизельного палива в росії, що плаває непроданим у морі, може зрештою вплинути на темпи переробки та виробництва сирої нафти.
Введення обмежень на постачання нафтопродуктів з території росії може суттєво посилити ефект санкцій. Додаткові втрати москви після 5 лютого становитимуть 100 млн євро на добу.
Раніше повідомлялось, що доходи росії від експорту нафти і газу в січні впали майже на 40%.