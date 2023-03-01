Дизпаливо рф застрягло в морі через те, що покупці уникають санкційного палива — Bloomberg

Зараз у плавучих сховищах знаходиться 1,9 млн барелів російського палива.

Накопичення російського дизельного палива на суднах свідчить про те, що покупці уникають санкційного палива, оскільки надзвичайно тепла зима знижує попит на нього.

Про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що зараз у плавучих сховищах знаходиться 1,9 млн барелів російського дизельного палива, що є максимальним показником з жовтня 2020 року.

Нагромадження через три тижні після набрання чинності санкціями ЄС вказує на деякі вантажі, що відвантажуються з російських портів без покупців. Надлишок вантажів є кулею, від якої ухилилися глобальні ринки. Вони побоювалися, що паливо для вантажних автомобілів та опалення вичерпається внаслідок санкцій.

"Побоювання з приводу дефіциту спонукали європейських нафтопереробників збільшити виробництво, щоб підготуватися до зими, яка виявилася теплішою, ніж зазвичай, тоді як постачальники імпортували величезну кількість палива напередодні заборони ЄС на імпорт із росії", - йдеться у матеріалі.

За деякими даними, запаси дизельного палива у вузлі Амстердам-Роттердам-Антверпен зросли до найвищого рівня за два роки. Постійне нарощування запасів дизельного палива в росії, що плаває непроданим у морі, може зрештою вплинути на темпи переробки та виробництва сирої нафти.

Введення обмежень на постачання нафтопродуктів з території росії може суттєво посилити ефект санкцій. Додаткові втрати москви після 5 лютого становитимуть 100 млн євро на добу.

Раніше повідомлялось, що доходи росії від експорту нафти і газу в січні впали майже на 40%.