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ПОЛІТИКА

Доходи росії від експорту нафти і газу в січні впали майже на 40% — Reuters

01 березня 2023, 11:22
Доходи росії від експорту нафти і газу в січні впали майже на 40% — Reuters
Фото: gazeta.ru
Доходи агресора від експорту нафти та газу в січні становили $18,5 млрд.

Доходи росії від експорту нафти та газу в січні 2023 року скоротилися на майже 40 відсотків порівняно з січнем минулого року через заходи санкцій та обмеження цін з боку Заходу.

Про це повідомляє Reuters.

Відповідно до звіту МЕА, у січні 2023 року росія заробила 18,5 мільярдів доларів від експорту нафти та газу, що на 38% менше, ніж 30 мільярдів доларів, які були отримані за місяць до вторгнення в Україну.

Виконавчий директор МЕА Фатіх Бірол пояснив, що причиною зниження доходів росії стали санкції проти експорту енергоносіїв з боку Заходу.

"Ми очікуємо, що зниження доходів від нафти та газу буде більш різким в найближчі місяці та ще більш серйозним у середньостроковій перспективі через відсутність доступу до технологій та інвестицій", - зазначив Бірол.

Він також підкреслив, що через обмеження цін, введені G7, російська нафта марки Urals продається зі значним зниженням порівняно з нафтою марки Brent.

Згідно з повідомленням Reuters, кремль, який у минулому році заробив на продажу нафти та газу близько 11,6 трильйонів рублів (146 мільярдів євро), змушений був почати продавати міжнародні резерви, щоб покрити дефіцит бюджету у цьому році.

Нагадаємо, Польща скоротила імпорт нафти з рф практично до нуля.

експортнафта рф

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