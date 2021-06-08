Ефіопські повстанці взяли під контроль старовинне місто зі списку ЮНЕСКО

Повстанці з північного регіону Ефіопії Тиграй взяли під контроль старовинне місто Лалібела, об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в сусідньому регіоні Амхара.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє BBC.

Так, Лалібела, де розташовані церкви XIII століття, висічені в скелі, є святим місцем для мільйонів православних християн.

Заступник мера міста Лалібела Мандефро Тадессе розповів, що місто знаходиться під повним контролем тиграйських повстанців.

Він сказав, що стрілянини не було, але мешканці втікали з міста, і він стурбований безпекою історичних церков.

"Це світова спадщина. Тож ми повинні співпрацювати, щоб гарантувати збереження цього скарбу", - наголосив посадовець.

Держдепартамент США уже закликав сили Тиграю поважати культурну спадщину Лалібели та висловив свою все більшу стурбованість ефіопським конфліктом.

Місцеві чиновники повідомляють, що тутешні мешканці масово втікають від наступу повстанців.

Тисячі людей загинули з початку війни, що вибухнула в Ефіопії в листопаді минулого року. Нині боротьба поширюється на Амхару та Афар, інший регіон, що межує з Тиграєм. Мільйони людей уже були переміщені.

І повстанські сили з Народного фронту звільнення Тиграю (НФЗТ), і ефіопська армія та їх союзники були звинувачені у порушенні прав людини та військових злочинах.

Варто підкреслити, що уряд Ефіопії визнав НФЗТ терористичною організацією. Проте повстанці стверджують, що саме вони є законним регіональним урядом Тиграю.

Раніше цього тижня один із повстанських генералів заявив ЗМІ, що мета НФЗТ - змусити федеральний уряд зняти блокаду в регіоні та погодитися на політичне вирішення кризи.

Як повідомлялося, 28 червня федеральний уряд Ефіопії оголосив про «одностороннє припинення вогню» в регіоні Тиграй, коли бойовики увійшли до столиці регіону Мекеле, влаштувавши святкування на вулицях. Це ознаменувало переломний момент у майже восьмимісячному конфлікті, який, за оцінками ООН, прирік на голод 350 тисяч людей у регіоні.

Читайте також: Нобелівську премії миру вручили прем'єру Ефіопії