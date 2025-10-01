Ексгауляйтер Нової Каховки Леонтьєв помер у лікарні після атаки БпЛА

Так званий голова окупаційної "Ради депутатів Нової Каховки" Херсонської області Володимир Леонтьєв помер у лікарні від травм, яких зазнав унаслідок удару безпілотником.

Про це заявив російський ставленик на Херсонщині Володимир Сальдо.

За словами Сальдо, Леонтьєв постраждав унаслідок атаки дрона вранці 1 жовтня. Його шпиталізували в тяжкому стані.

"Лікарі боролися до останнього, але врятувати його не вдалось", — пише Сальдо.

У минулому Леонтьєв був головою окупаційної адміністрації міста Нова Каховка. Сальдо назвав його "одним із перших прихильників “Єдиної росії” в Херсонській області".

За даними "Центру журналістських розслідувань", в Україні Леонтьєва заочно визнали винним кількох у справах про викрадення людей на окупованих територіях за проукраїнську позицію.

Ідеться зокрема про викрадення журналіста газети "Новий день" Олега Батуріна, міського голови Таврійська Миколи Різака та секретаря Новокаховської міської ради Дмитра Васильєва.