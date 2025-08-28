Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Екстрена заява Фон дер Ляєн: ЄС готує нові санкції після атаки на Київ

28 серпня 2025, 15:08
Євросоюз активізує роботу над використанням заморожених російських активів для підтримки України.

Європейський Союз найближчим часом ухвалить новий, 19-й пакет санкцій проти рф, а також обговорить механізми ефективного використання заморожених російських активів для військової підтримки України та її повоєнного відновлення.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час екстреного звернення 28 серпня в Брюсселі, присвяченого нічній ракетній атаці росії на Київ.

Фон дер Ляєн виступила із заявою після жорстокого повітряного удару по столиці України.

"Я обурена атакою на Київ, яка також зачепила наші офіси. Це була найсмертоносніша ракетна атака на столицю з липня", – наголосила вона.

За її словами, саме тому Євросоюз продовжує чинити максимальний тиск на Кремль.

"Це означає подальше посилення санкційного режиму. Найближчим часом ми представимо 19-й пакет жорстких санкцій", – заявила фон дер Ляєн.

"Паралельно ми активно працюємо над тим, як використати заморожені російські активи для підтримки оборони України та її відновлення", – додала вона.

Нагадаємо, що сьогодні вночі росія вдарила по Києву ракетами та дронами - є загиблі та поранені. 

 
