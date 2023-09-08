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Естонія першою в ЄС легалізує конфіскацію російської власності на користь України – Bloomberg

08 вересня 2023, 21:51
Естонія першою в ЄС легалізує конфіскацію російської власності на користь України – Bloomberg
Фото: Scanpix / Postimees
За словами глави МЗС Естонії Маргуса Цахкна, уряд схвалить законопроєкт протягом двох тижнів, потім його буде надіслано до парламенту.

Естонія планує стати першою країною Європейського Союзу, яка узаконить конфіскацію активів росії, що підпадають під санкції, на користь України. Це станеться вже цього року.

Про це пише видання Bloomberg.

За словами міністра закордонних справ Маргуса Цахкна, уряд схвалить законопроєкт протягом двох тижнів, потім його буде надіслано до парламенту. Таким чином Естонія планує підштовхнути інші країни ЄС до реалізації загальноєвропейського плану

"Це дійсно вдарить по олігархах, це дійсно вдарить по російській державі", — сказав Цахкна.

За його словами, він очікує, що закон неминуче викличе російські судові позови.

Повідомляється, що ініціатива Естонії, робота над якою ведеться з грудня минулого року, може торкнутися близько 35 мільйонів євро, які були заморожені ЄС. Згідно з естонською схемою, міжнародний реєстр збитків України використовуватимуть як підставу для експропріації активів, що підпадають під санкції.

Естоніяконфіскаціявійна в Україніросія окупанти

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