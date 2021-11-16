ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр оборони Естонії Калле Лаанет наказав прокласти 130 км колючого дроту вздовж кордону, щоб підготуватися до можливої гібридної атаки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Естонія прокладе 130 км колючого дроту на кордоні з Росією
Ті частини кордону, які ще не охоплені прикордонним парканом, отримають тимчасові прикордонні бар’єри, поки кордон остаточно не буде побудовано
Фото: ДПСУ
Про це йдеться у заяві на сайті міністерства, повідомляє "Європейська правда".
"Сили оборони готові зробити свій внесок у встановлення загородження з колючого дроту з інженерним батальйоном, якщо це необхідно", - сказав Лаанет.
Міністр зазначив, що Білорусь продовжує свідомо нарощувати гібридну атаку на польсько-литовському кордоні, тому Естонія вживає необхідних заходів для захисту свого державного кордону.
"Окрім встановлення колючого дроту, ми готові негайно зробити свій внесок у захист кордону з Департаментом поліції та прикордонної охорони", - додав міністр.
Йдеться про східний кордон ІЗ РФ, адже Естонія не має кордону із Білоруссю.
Прем'єр-міністр Кая Каллас заявила, що на засідання комітету з нацбезпеки обговорювалося, як побудувати тимчасові бар’єри на східному кордоні і зробити це в терміновому порядку.
"Ті частини кордону, які ще не охоплені прикордонним парканом, отримають тимчасові прикордонні бар’єри, поки кордон остаточно не буде побудовано", - сказала вона.
Довжина естонсько-російського кордону становить 338 кілометрів, з яких 76 кілометрів проходять річкою Нарва і 127 кілометрів - Чудським озером. Сухопутний кордон довжиною в 135 км проходить переважно важко прохідною місцевістю та в лісових районах.
Нагадаємо, Міністерство оборони Польщі повідомило, що мігранти намагаються зруйнувати паркан в районі прикордонного переходу "Кузьніца".
Мігранти кидають каміння в сторону польських прикордонників, а ті відповідають сльозогінним газом та водометами.
Нагадаємо, 15 листопада мігранти перебралися до прикордонного переходу в Кузьниці. Повідомлялося, що там скупчились близько 3,5 тисяч людей. Ніч на КПП минула спокійно, водночас велика група мігрантів спробувала прорватись через кордон в іншому місці.
Міністри закордонних справ країн ЄС 15 листопада затвердили критерії нових санкцій, які вводяться щодо осіб і організацій, пов'язаних зі створенням міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі. За інформацією ЗМІ, у список можуть потрапити від 30 до 40 осіб та організацій.
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16 11 2021 16:03 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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