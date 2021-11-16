Естонія прокладе 130 км колючого дроту на кордоні з Росією

Ті частини кордону, які ще не охоплені прикордонним парканом, отримають тимчасові прикордонні бар’єри, поки кордон остаточно не буде побудовано

Міністр оборони Естонії Калле Лаанет наказав прокласти 130 км колючого дроту вздовж кордону, щоб підготуватися до можливої ​​гібридної атаки.

Про це йдеться у заяві на сайті міністерства, повідомляє "Європейська правда".

"Сили оборони готові зробити свій внесок у встановлення загородження з колючого дроту з інженерним батальйоном, якщо це необхідно", - сказав Лаанет.

Міністр зазначив, що Білорусь продовжує свідомо нарощувати гібридну атаку на польсько-литовському кордоні, тому Естонія вживає необхідних заходів для захисту свого державного кордону.

"Окрім встановлення колючого дроту, ми готові негайно зробити свій внесок у захист кордону з Департаментом поліції та прикордонної охорони", - додав міністр.

Йдеться про східний кордон ІЗ РФ, адже Естонія не має кордону із Білоруссю.

Прем'єр-міністр Кая Каллас заявила, що на засідання комітету з нацбезпеки обговорювалося, як побудувати тимчасові бар’єри на східному кордоні і зробити це в терміновому порядку.

"Ті частини кордону, які ще не охоплені прикордонним парканом, отримають тимчасові прикордонні бар’єри, поки кордон остаточно не буде побудовано", - сказала вона.

Довжина естонсько-російського кордону становить 338 кілометрів, з яких 76 кілометрів проходять річкою Нарва і 127 кілометрів - Чудським озером. Сухопутний кордон довжиною в 135 км проходить переважно важко прохідною місцевістю та в лісових районах.

Нагадаємо, Міністерство оборони Польщі повідомило, що мігранти намагаються зруйнувати паркан в районі прикордонного переходу "Кузьніца".

Мігранти кидають каміння в сторону польських прикордонників, а ті відповідають сльозогінним газом та водометами.

Нагадаємо, 15 листопада мігранти перебралися до прикордонного переходу в Кузьниці. Повідомлялося, що там скупчились близько 3,5 тисяч людей. Ніч на КПП минула спокійно, водночас велика група мігрантів спробувала прорватись через кордон в іншому місці.

Міністри закордонних справ країн ЄС 15 листопада затвердили критерії нових санкцій, які вводяться щодо осіб і організацій, пов'язаних зі створенням міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі. За інформацією ЗМІ, у список можуть потрапити від 30 до 40 осіб та організацій.