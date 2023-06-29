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Естонія розриває договір з росією щодо збереження культурних цінностей

29 червня 2023, 12:34
Естонія розриває договір з росією щодо збереження культурних цінностей
Фото: Scanpix / Postimees
Естонія розірве укладений ще в 1998 році договір про співпрацю з російською федерацією в питанні збереження культурних цінностей.

Про це повідомляє телерадіомовник ERR.

Дію договору буде припинено розпорядженням уряду Естонії.

Естонія розірве угоду у зв'язку з агресією росії проти України.

Крім того, Естонія приєдналася до двох конвенцій ЮНЕСКО, які лежать в основі естонсько-російської угоди, тому немає реальної необхідності регулювати ті самі сфери додатковим договором.

Мова йде про конвенції ЮНЕСКО "Про заходи, спрямовані на заборону і запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передаванню права власності на культурні цінності" та "Про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини".

Договір між країнами автоматично продовжувався кожні 5 років, якщо сторони не оголошували про своє бажання його розірвати. 

Днями Естонія оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні.

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