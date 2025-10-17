Фарадж назвав путіна "дуже поганим чуваком"

Він також підтримав використання заморожених активів рф для допомоги Україні.

Лідер британської правої популістичної партії Reform UK, Найджел Фарадж, різко розкритикував президента рф Володимира путіна, назвавши його "дуже поганим чуваком", та висловився за жорстку позицію щодо росії, зокрема за збиття російських літаків, які вторгаються в повітряний простір НАТО, і за використання заморожених російських активів на користь України.

Про це йдеться в публікації газети The Telegraph.

Фарадж, який раніше говорив, що захоплюється путіним як "оператором", пояснив свій новий тон.

"Очевидно, що путін не є раціональною людиною. Уявлення про те, що я м’який у цьому питанні, просто безглузде", - заявив він.

На запитання, що він зробить, якщо російські літаки порушать повітряний простір союзників, політик сказав:

"Їх треба збивати".

Щодо фінансів рф, то Фарадж заявив, що активи, які були заморожені через санкції, мають бути перетворені на позики для України, якщо вони були отримані незаконно.

Він також допустив можливість, що в разі припинення вогню може підтримати введення британських військ до України в складі миротворчої місії ООН, якщо стане прем’єр-міністром.

Проте Фарадж при цьому повторив тезу, яку раніше вже критикували, що розширення НАТО та ЄС на схід стало однією з причин рішення путіна вторгнутися в Україну.