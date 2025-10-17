Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Фарадж назвав путіна "дуже поганим чуваком"

17 жовтня 2025, 18:02
Фарадж назвав путіна
Найджел Фарадж. Фото: prived.net
Він також підтримав використання заморожених активів рф для допомоги Україні.

Лідер британської правої популістичної партії Reform UK, Найджел Фарадж, різко розкритикував президента рф Володимира путіна, назвавши його "дуже поганим чуваком", та висловився за жорстку позицію щодо росії,  зокрема за збиття російських літаків, які вторгаються в повітряний простір НАТО, і за використання заморожених російських активів на користь України.

Про це йдеться в публікації газети The Telegraph

Фарадж, який раніше говорив, що захоплюється путіним як "оператором", пояснив свій новий тон. 

"Очевидно, що путін не є раціональною людиною. Уявлення про те, що я м’який у цьому питанні, просто безглузде", - заявив він. 

На запитання, що він зробить, якщо російські літаки порушать повітряний простір союзників, політик сказав: 

"Їх треба збивати".

Щодо фінансів рф, то Фарадж заявив, що активи, які були заморожені через санкції, мають бути перетворені на позики для України, якщо вони були отримані незаконно. 

Він також допустив можливість, що в разі припинення вогню може підтримати введення британських військ до України в складі миротворчої місії ООН, якщо стане прем’єр-міністром. 

Проте Фарадж при цьому повторив тезу, яку раніше вже критикували,  що розширення НАТО та ЄС на схід стало однією з причин рішення путіна вторгнутися в Україну. 

 
РосіяВолодимир ПутінНайджел Фарадж

Останні матеріали

Джеффрі Епштейн, Джон Брокман і третя культура. Інтерес до наукових кіл – Дейв Трой
Політика
Джеффрі Епштейн, Джон Брокман і третя культура. Інтерес до наукових кіл – Дейв Трой
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 16:29
Помста Трампа. Обвинувальний акт проти Джона Болтона – Wall Street Journal
Політика
Помста Трампа. Обвинувальний акт проти Джона Болтона – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 12:32
Китайські шпигуни вийшли сухими з води в Британії. Як розгорталася справа – The Times
Політика
Китайські шпигуни вийшли сухими з води в Британії. Як розгорталася справа – The Times
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 00:24
Що пропонує ринок азартних ігор в Україні своїм гравцям
Що пропонує ринок азартних ігор в Україні своїм гравцям
16 жовтня 2025, 17:10
путін втрачає контроль. Старий сценарій війни дає збій – CEPA
Політика
путін втрачає контроль. Старий сценарій війни дає збій – CEPA
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 12:17
Наступна хвиля ядерного розповсюдження? Висновки з реакції світу на війну проти України – Андреас Умланд
Політика
Наступна хвиля ядерного розповсюдження? Висновки з реакції світу на війну проти України – Андреас Умланд
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 11:10
Наслідки саміта Трампа для путіна. Скасування арабського саміту демонструє падіння впливу путіна на Близькому Сході – The Guardian
Політика
Наслідки саміта Трампа для путіна. Скасування арабського саміту демонструє падіння впливу путіна на Близькому Сході – The Guardian
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 08:43
Політика
"Томагавки" для України. Немає достатньої кількості, немає результату – Том Купер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 16:15
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється