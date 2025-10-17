Фінляндія посилює кіберзахист критичної інфраструктури України

Фінляндія офіційно приєдналася до Талліннського механізму підтримки кібербезпеки та стійкості України.

Фінляндія приєднується до міжнародної підтримки кібербезпеки України, зміцнюючи захист критичної інфраструктури та державного управління країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Фінляндії.

14 жовтня Фінляндія офіційно приєдналася до Талліннського механізму підтримки кібербезпеки та стійкості України. Відзначається, що участь у механізмі дозволяє Фінляндії не лише допомагати Україні у протидії кіберзагрозам, а й підвищувати свій міжнародний профіль у сфері кібердипломатії та безпеки.

Це також відкриває нові можливості для фінських компаній у співпраці з українськими структурами у галузі кібербезпеки.

Критична інфраструктура, що відповідає за життєво важливі функції державного управління та суспільства, постійно під загрозою атак з боку росії. Талліннський механізм дозволяє міжнародним партнерам підтримувати українські міністерства, відомства, регіональні та муніципальні органи влади, а також операторів критичної інфраструктури.

Конкретні проєкти реалізуються за участю технологічних компаній та неурядових організацій, кожна країна-учасниця надає допомогу з урахуванням власних національних можливостей.

Механізм було створено у 2023 році, і вже спостерігається значний прогрес у розвитку кіберзахисту України. Проєкти, що підтримуються у рамках ініціативи, мають забезпечити довгостроковий ефект для стійкості державних та критичних систем країни.

Окрім Фінляндії, до механізму входять Естонія, Канада, Данія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Польща, Швеція, Україна, Велика Британія, США, Італія та Норвегія.

З початку повномасштабного вторгнення Фінляндія активно підтримує Україну у гуманітарній, фінансовій та військово-технічній сферах. Президент Фінляндії Александр Стубб бере активну участь у дипломатичних процесах щодо західних гарантій безпеки для України.